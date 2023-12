Rocky The Kid recuerda el día que conoció a “Yoyo Boing”

El locutor y presentador Roque José Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid compartió una emotiva anécdota en sus redes sociales sobre el día en que conoció a Luis Antonio Rivera “Yoyo Boing” quien falleció en el día de ayer a sus 93 años.

Rocky The Kid acudió a sus redes sociales para contarle a sus seguidores que fue en el 2019 cuando conoció a Yoyo en una tienda de la zona metropolitana y allí le pidió una foto que plasmó junto a la publicación. Gallart indicó que durante toda su carrera en los medios nunca había tenido la oportunidad de conocer al legendario comediante al que admiraba.

“Desde niño fui fan de Yoyo, conocí a media farándula y nunca me encontré con Yoyo, y fue hasta el 8 de agosto de 2019 que lo pude conocer en BestBuy de Hato Rey y pude decirle lo mucho que lo admiraba, amaba su humor, y aunque no se lo dije a muchos, lo escuchaba con sus historias del pasado de Puerto Rico en la radio, ya que tenía un programa en la radio AM por las tardes. Además me encantaba ver como se vacilaba a la gente en su programa de TV en el canal 6. El día que me lo encontré intercabiamos los números y nos comunicamos, me enviaba memes bien graciosos! descansa en paz Yoyo!”, escribió Rocky The Kid.

Luis Antonio Rivera, falleció en el día de ayer. Nacido en Humacao en 1930 y criado en Santurce, sus inicios en la radio se produjeron cuando aún cursaba estudios en la Escuela Superior Central.

Precisamente mientras trabajaba en la radio, seleccionó el apodo de “Yoyo Boing” para un personaje, según su perfil en el portal electrónico de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Ese apodo lo acompañaría a lo largo de su extensa carrera.

Perteneció al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, donde debutó como actor en la obra “El sol y los McDonalds” de René Marqués.

Comenzó a darse a conocer presentándose en espectáculos en fiestas patronales alrededor de la isla junto al fallecido productor Paquito Cordero y Tito Lara, entre otros.

Yoyo Boing fue uno de los primeros talentos que incursionó en la televisión cuando ese medio llegó a Puerto Rico en 1954. Con habilidad para la actuación dramática y la comedia, formó parte de programas de comedia de Producciones Tommy Muñiz. De otra parte, protagonizó las telenovelas “María Lola” y “Cáliz de plata”.