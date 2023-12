El actor mexicano José “Pepe” Gámez reveló el detalle que le hizo a la boricua Madison Anderson Berríos, ganadora de la tercera temporada de “La casa de los famosos” y virreina de Miss Universo 2019, luego que salieron de la casa-estudio.

“Yo quería demostrarle de alguna manera, pues que algo está pasando”, dijo el actor en entrevista con la revista People en Español sobre el momento cuando le tocó despedirse de Madison luego de la gira de medios que tuvieron en Puerto Rico.

Este también manifestó que: “te digo algo... yo tenía mucha confusión del encierro que estábamos viviendo y de toda esta cosa que se viene encima. Yo no tenía claridad, pero mi instinto me decía ‘tienes que hacer algo’”.

“Pepe” contó que el chofer de Telemundo lo llevó a una tienda en la isla, donde compró unas rosas y se las entregó a Madison.

“Pepe” Gámez revela el detalle que le hizo a Madison tras el final de “La casa de los famosos 3″

Madison Anderson y Pepe Gámez relatan su historia de amor

La modelo puertorriqueña, Madison Anderson Berríos, y el actor mexicano, José “Pepe” Gámez - ambos participantes de la tercera temporada de “La casa de los famosos” - relataron su historia de amor a la revista People en Español.

“Lo que pasó en La casa fue algo hermoso”, dijo la exreina de belleza puertorriqueña de 28 años, ganadora del reality show en exclusiva a la revista. “Creamos una amistad real, profunda, y fue superorgánico. Fue en el tiempo más perfecto. No fue demasiado rápido, tampoco lento, [fueron] los planes de Dios”.

Por su parte, el actor de 39 años destacó que “Yo sí sentí cosquillas”.

“Era algo para mí inexplicable. Era confusión, extraño, bonito. Sí hubo tres o cuatro momentos dentro de La casa donde yo sentí emoción, confusión, algo ahí extraño. Pero lo bonito fue hasta que salimos y pudimos sentir que no teníamos esa presión de la cámara en frente de nosotros y ya pasó la magia”, confesó Gámez de su amor por la modelo.

Según informó la revista, cuando regresaron de Puerto Rico a Miami tras terminar la gira de medios de Telemundo, llegó la hora de despedirse. Pepe regresaría a su hogar en Los Ángeles, California, y Anderson al suyo en Orlando, Florida. Hoy Anderson llora al recordar ese momento, porque ella no concebía tener que separarse de él. Según ella, ahí fue cuando descubrió que lo amaba.

A preguntas de la revista sobre si sonarían campanas de boda o si soñaban con tener hijos, Gámez respondió que “A mí me encantaría ser papá. Ya voy a llegar a los 40 años y no ha pasado. A mí me fascinaría”.

“Yo sí me siento muy contento con Madison, sí me veo con ella para siempre”, añadió.

Mientras, Madison respondió: “¡Viceversa totalmente! Yo siempre soñé con casarme, creo en el matrimonio, creo que es una faceta hermosa de una mujer casarse y ser madre. Es uno de mis sueños desde muy pequeña”.

Por su parte, ambos destacaron que no había prisa ya que los dos están llenos de proyectos luego del programa. Pepe grabó una película en Baja California y Tijuana que está por estrenar, además de otra telenovela con Telemundo, La mujer de mi vida, por salir al aire. Anderson se ha dedicado a componer y grabar canciones.

Como el idioma principal de Madison es el inglés, reconoció que Pepe la ha ayudado en ese reto personal. “Todos los días estoy aprendiendo con Pepe, él es un gran maestro para mí. Me ayuda tanto con ese reto personal que tengo, que es el español. Es súper lindo tener a alguien a mi lado que me ayuda, que me motiva. No quiero que la gente piense: ‘Oh, no es tan inteligente’. A veces es frustrante, me siento atrapada con mis propias palabras”.

Aunque la pareja tiene diferencia de edades y culturas, eso no ha sido un obstáculo para ellos. “Tú y yo tenemos tantas cosas en común”, le dijo Anderson a su novio en la entrevista con la revista. “Nos encanta estar afuera en la naturaleza. Nos encanta estar en familia, ir a la iglesia. Tenemos una tradición los domingos de ir a la iglesia, después ir a cenar”.

Finalmente, Madison expresó agradecimiento a sus seguidores. “Estoy muy agradecida por los fans que tenemos, aportan tantas cosas positivas a nuestras vidas”, dije ella. “Estoy agradecida que tengo salud, que tengo amor verdadero en mi vida”.