Lamentan muerte del actor y comediante “Yoyo Boing”

Luis Antonio Rivera, “Yoyo Boing”, el legendario y multifacético actor y comediante puertorriqueño, quien hizo reír a más de una generación, falleció hoy, jueves, a sus 93 años. Su muerte fue confirmada a WIPR, a través de la hija, Inés Rivera.

Figuras del entretenimiento y de la política expresaron en redes sociales sus condolencias y manifestaron su tristeza por su partida.

El comediante Raymond Arrieta recordó a “Yoyo Boing” como un “pionero y leyenda de la comedia puertorriqueña”.

“Gracias por traernos la risa , tu simpatía y tu buen humor.Siempre he pensado que los homenajes se hacen en vida y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de hacerle un homenaje frente a gran parte de su familia y amigos en @raymondysusamigos . Que descanse en paz este gran comediante que nunca dejó de trabajar. Que viva la Risa”, añadió.

La actriz Tita Guerrero compartió una foto junto al comediante en su último proyecto teatral. “Le agradezco a la vida la oportunidad de haber trabajado con Yoyo Boing en este, su último proyecto teatral! Un honor!!!”, escribió.

Por su parte, el productor Francisco Zamora expresó: “Se nos fue. Buen viaje Maestro y llena de humor los cielos. Gracias por tantas risas”.

La reportera Sylvia Hernández recordó a “Yoyo Boing” “por la alegría que le diste al pueblo. Y porque siempre trabajaste fuerte en esta industria”.

La actriz Marilyn Pupo lamentó la partida de su querido amigo: “Saber de tu partida me llena de tristeza…Descansa en paz, querido amigo, compañero y mentor”.

Mientras que Rocky The Kid realizó una publicación en la red sociales Instagram recordado el día en que conoció al comediante.

“Desde niño fui fan de Yoyo, conocí a media farándula y nunca me encotre con Yoyo, y fue hasta el 8 de Agosto de 2019 que lo pude conocer en BestBuy de Hato Rey y pude decirle lo mucho que lo admiraba, amaba su humor, y aunque no se lo dije a muchos, lo escuchaba con sus historias del pasado de Puerto Rico en la radio, ya que tenía un programa en la radio AM por las tardes. Además me encantaba ver como se vacilaba a la gente en su programa de TV en el canal 6. El día que me lo encontré intercabiamos los números y nos comunicamos, me enviaba memes bien graciosos! descansa en paz Yoyo!”, expresó.

Por su parte, la senadora Ada García Montes, lamentó el fallecimiento del actor.

“Lamento profundamente el fallecimiento del reconocido y querido actor Yoyo Boing. En los pasados meses tuve la oportunidad de conocer y trabajar junto a él un proyecto especial para el Senado de Puerto Rico llamado Vamos Pal West. Estoy convencida del amor profundo que sentía Yoyo por su país. Trabajar juntos en el proyecto turístico y educativo me llenó de mucha satisfacción y agradezco el tiempo así como el privilegio de compartir con él sus conocimientos en el ámbito cultural y turístico al igual que su filosofía de vida. A través de este proyecto pudo continuar aportando y trabajando por el país sin importar la edad y sin importar la circunstancia. Extiendo mi más sentido pésame a los familiares de Yoyo y con ello les envío un abrazo solidario. Hoy el país pierde un gran artista, ser humano y un excelente puertorriqueño sin embargo deja una huella imborrable en la historia de las artes del pueblo puertorriqueño”, expresó.

El comediante Luis Antonio Rivera, “Yoyo Boing”

Nacido en Humacao en 1930 y criado en Santurce, sus inicios en la radio se produjeron cuando aún cursaba estudios en la Escuela Superior Central.

Precisamente mientras trabajaba en la radio, seleccionó el apodo de “Yoyo Boing” para un personaje, según su perfil en el portal electrónico de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Ese apodo lo acompañaría a lo largo de su extensa carrera.

Perteneció al Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, donde debutó como actor en la obra “El sol y los McDonalds” de René Marqués.

Comenzó a darse a conocer presentándose en espectáculos en fiestas patronales alrededor de la isla junto al fallecido productor Paquito Cordero y Tito Lara, entre otros.

Yoyo Boing fue uno de los primeros talentos que incursionó en la televisión cuando ese medio llegó a Puerto Rico en 1954. Con habilidad para la actuación dramática y la comedia, formó parte de programas de comedia de Producciones Tommy Muñiz. De otra parte, protagonizó las telenovelas “María Lola” y “Cáliz de plata”.

Formó parte del Primer Festival de Teatro del Instituto de Cultura Puertorriqueña protagonizando “La encrucijada” de Manuel Méndez Ballester.

En la década de los ‘70 protagonizó el recordado programa “Mi hippie me encanta” en el canal 2 de Telemundo.

Luis Antonio Rivera también es recordado por la exitosa comedia “Los suegros” que se transmitió durante varios años por WAPA-TV.

En la década de 1990, Rivera escribió un libro titulado “A Reír Con Yoyo” y donó todas las ganancias a una organización contra el SIDA.

Para esa época, también participó activamente en el programa de televisión “Desde Mi Pueblo” para WIPR-TV), donde visitaba diversos pueblos y ciudades y mostraba todos los aspectos interesantes de cada uno. Sus coanfitriones del programa fueron Deborah Carthy-Deu, Maria Falcon y Tony Croatto.

Durante la década de 2000, Yoyo Boing estaba retirado de la televisión pero hacía apariciones especiales. Fue el protagonista de la película para televisión local “Santa Clos es Boricua” que fue transmitida en Puerto Rico y Estados Unidos a través de Televicentro el 20 de diciembre de 2004. Desde principios de la década de 2010 fue el presentador y productor del popular programa Tus Compañeros Del Tapón, un programa vespertino diario en la emisora radial WIPR 940 a.m.

Su pasión por el teatro lo llevó a que en meses recientes y a sus 93 años, se uniera al elenco de la pieza teatral “La verdadera historia de Cuca Gómez”, que se presentó alrededor de la isla.