Ozuna habla sobre el caso del asesinato de Kevin Fret

El cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, artísticamente conocido como Ozuna, habló sobre el asesinato del trapero, Kevin Fret Rodríguez, durante la presentación de su nuevo álbum “Cosmo” en México.

El cantante se expresó sobre el asesinato del trapero, tras ser cuestionado por la prensa sobre si se sentía afectado por los señalamientos de la madre de Kevin Fret, quien lo culpa por el asesinato de su hijo ocurrido en enero del 2019.

“No, no. Realmente no te puedo decir que me ha afectado, porque realmente yo no puedo hacer nada con ese sinnúmero de acusaciones, porque yo no tengo nada que ver. No tengo nada que ver en la ecuación en general. Una madre que está sufriendo. A mi me mataron a mi papá, mi abuela sufrió 25 años de luto. Eso hay que respetarlo”, expresó Ozuna.

El trapero abiertamente gay falleció en el Centro Médico de Río Piedras, donde fue trasladado luego de ser baleado en Santurce mientras conducía una motora Yamaha del año 2017.

El joven artista recibió ocho impactos de bala y uno de ellos mortal en la cabeza.

Autoridades realizaron una inspección en la escena asesinato de Kevin Fret en Santurce

El Departamento de Justicia y la División de Crímenes Mayores de la Policía visitaron el 2 de noviembre de 2023, la escena donde fue asesinado el trapero para examinarla y adelantar la investigación.

El nuevo fiscal del caso, Edmanuel Santiago, y los agentes llegaron a eso de las 6:00 de la mañana a la calle Bellevue del sector Playita, en Santurce.

De acuerdo a “NotiCentro” (Wapa TV), se espera que los uniformados y Santiago regresen a la escena para medir y realizar “el mismo trabajo que los agentes investigadores iniciales realizaron cuando se reportó el crimen”.

Nuevo fiscal en el caso asesinato de Kevin Fret

A principios de octubre pasado, el Departamento de Justicia designó al fiscal Edmanuel Santiago Quiles para liderar la investigación del asesinato del trapero Kevin Fret tras la renuncia de la fiscal Betzaida Quiñones la semana pasada.

Según indicó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, Santiago Quiles “se ha destacado por su excelencia y gran desempeño, tanto en el ámbito investigativo como en la litigación”.

“Es un fiscal que trabaja arduamente y se dedica en cuerpo y alma a sus casos. Apoyamos la decisión acertada de la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, al designarlo y confiamos en que el fiscal Santiago Quiles lidere y adelante esa investigación, contando con todo nuestro apoyo y los recursos que sean requeridos, pues es tiempo de que la familia del occiso tenga paz y justicia”, expresó el secretario de Justicia.

“El fiscal Santiago Quiles junto al Negociado de la Policía tienen sumamente adelantada la investigación de la muerte de Carlos Cotto Cartagena, a solo 17 meses de haber sido designado para dirigir el proceso. Está haciendo un trabajo meticuloso, diligente y ético, con el apoyo de peritos, agentes y todo el equipo del Departamento de Justicia. Sabemos que, con su experiencia y diligencia, agilizará el proceso investigativo de la muerte de Kevin Fret Rodríguez”, destacó la jefa de los fiscales.

La designación surge tras la salida de Quiñones Rodríguez del Departamento, quien renunció a su nombramiento como fiscal a poco más de dos meses de que el Panel del FEI emitiera una resolución que desmintió sus alegaciones de una supuesta paralización de dos procesos investigativos en el año 2019, por la pasada jefa de los fiscales, Olga Castellón.

La resolución del FEI, emitida como resultado de una investigación realizada por la licenciada Crisanta González Seda, delegó en el secretario de Justicia determinar si procede una acción administrativa por la conducta de la ahora exfiscal, quien no pudo justificar su inacción en las investigaciones relacionadas con las muertes de Kevin Fret Rodríguez y Carlos Cotto Cartagena.

Sin embargo, el secretario optó por referir el asunto a la Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos del Departamento para que realizara una evaluación y presentara sus recomendaciones. El proceso se encontraba en etapa final.