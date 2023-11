Natalie Portman y Julianne Moore emocionadas al trabajar en May December

En la nueva propuesta del cineasta Todd Haynes (Carol, Far From Heaven), Natalie Portman interpreta a una actriz que llega de visita a la casa de una familia para estudiar y entender a la mujer (Julianne Moore) que ha logrado sobrevivir un escandaloso pasado en el que se enamoró de un niño de 13 años con quien sostuvo una relación prohibida. Este sofisticado drama guarda sorprendentes similitudes con la historia verídica de la maestra Mary Kay LeTourneau, que habría acaparado todas las portadas de tabloides sensacionalistas de la nación norteamericana para finales del siglo pasado. Las ganadoras del Oscar como Mejor Actriz por Black Swan y Still Alice respectivamente, hablaron con Metro sobre los retos de interpretar personajes complicados en este audaz filme, que estrena mañana en la plataforma de Netflix.

4 preguntas para Natalie y Julianne:

Ustedes nunca dejan de sorprender y a juzgar por estas actuaciones estelares, parecería que ambas se retaban constantemente al servicio de la historia. ¿Cómo eran esas conversaciones entre tomas, para lograr lo que el texto y el director exigían de los personajes?

Natalie Portman —Fue increíble. Mi sueño era trabajar con Julie. Ella es una actriz a la que he admirado mucho durante toda mi carrera, y fue muy emocionante verla trabajar, y trabajar junto a ella. Además, poder copiarla, (ambas ríen) porque lo habría querido hacer de todos modos, y eso es precisamente lo que estaba haciendo mi personaje. Me sentí muy segura porque ella es increíble, y realmente pudimos divertirnos. Lo sorprendente es que cuando tratas algo, ella te responde, trata de vuelta, y sientes que realmente están creando algo hermoso juntas.

En su mente, Gracie vive toda su vida con la noción de que todo lo que hizo estuvo bien. Entonces, ¿cómo fue manejar el equilibrio entre esa noción y el hecho de que tal vez la percepción de la audiencia fuera de una persona mentalmente inestable?

Julianne Moore —Es interesante porque Gracie cree que ella y Joe tuvieron una gran historia de amor, que se conocieron cuando él era muy joven. Y la edad no importó porque él era su alma gemela, se entendían y construyeron esta vida juntos. Para su crédito, pasan 20 años juntos, y tienen tres hijos, y parecen tener una unión exitosa, ante todas las apariencias. Pero, obviamente, un adulto que tiene una relación sexual con un niño es diferente, es algo transgresor e ilegal en la mayoría de las culturas y países. Ella está contando su historia, y se niega a aceptar lo que realmente sucedió. Está en cierto modo enredada en esta narrativa que cuenta, y lo interesante es que necesita que Elizabeth (Portman) le de esa aprobación. Es como si necesitara que todos defendieran esa historia, porque es muy difícil para ella sostenerse sola.

Elizabeth también es un personaje muy complejo, podemos empezar a ver cómo se va develando capa tras capa, a lo largo de la película. ¿Cómo fue entrar en el estado emocional de ese personaje como actriz interpretando a una actriz?

Natalie Portman —Fue muy divertido interpretarla porque es muy sorprendente. Y creo que fue como un regalo cuando leí el guion de Samy (Burch) que ella es tan salvaje e inesperada, porque ella no comienza como alguien que dices: “Oh, parece uno de nosotros” (ríen), y eso fue lo más divertido. Ella realmente no piensa que haya límites, como una de esas personas que usan mantras que, como el arte simplemente exploran el comportamiento, y todo está permitido. Eso muestra lo peligroso que puede ser, aunque creo que muchos de nosotros nos adscribimos a eso, en cierto nivel.

Esta es tu quinta colaboración con el Sr. Haynes (director), ¿cómo compararías la primera vez que trabajaste con él (Safe-1995), con este proyecto?

Julianne Moore —Han sido tantos años. La gran sorpresa al trabajar con Todd desde el principio fue que teníamos una sensibilidad compartida. Pero esa sensibilidad ha crecido, simplemente nos sentimos conectados como colaboradores. Siento que él me comunica su visión desde dentro, en sus guiones, en su encuadre y en su construcción. Simplemente me hace sentir más y más libre, cada vez que trabajo con él.

