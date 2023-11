Kim Kardashian sobre el éxito de su familia: “No deberíamos estar aquí”

Fue en 2006 cuando Kourtney Kardashian conoció al padre de tres de sus cuatro hijos, Scott Disick. La expareja, que cruzaron sus caminos durante unas vacaciones en México, vivió mucho altibajos que los llevaron a culminar su relación sentimental en 2016. Sin embargo, el modelo y actor continúa formando parte del clan Kardashian-Jenner, tanto así, que durante el final de la nueva temporada de “The Kardashia´s”, le celebraron un cumpleaños.

En medio de la actividad, Kim, realizó un brindis que ha dejado a todos con la boca abierta. La empresaria comenzó a hablando sobre la relación tan cercana que tiene con su excuñado, a quien conoció cuando apenas tenía 19 años. Acto seguido, el también personalidad de la televisión estadounidense le recordó a la “influencer” una revista de perros en la que fue portada en 2016: K9. La respuesta de Kim fue que, en ese momento, hubiera hecho lo que fuera por ser portada de una revista, lo que dio paso a que el clan reflexionara sobre todo lo que tuvieron que hacer para convertirse en una de las familias más importantes de la industria del entretenimiento.

“Chicos, hemos estafado al sistema. ¡Lo hemos conseguido! Sea lo que sea, ¡lo descubrimos y lo hicimos! Trabajamos duro”, declaró Kimberly en medio del brindis.

Luego, en una entrevista en el mismo episodio, la modelo reveló que Disick fue una pieza clave para que ella lograra todo lo que ha hecho hasta ahora. Además, comentó que la fama y la fortuna de la familia no era del todo “legítima”.

“Scott es mi motivador. Siempre me dice: ‘Dios, ¿puedes creer que lo hayas hecho? Y yo le digo: ‘No puedo, esto es una locura’… Se supone que no deberíamos estar aquí, ¿cómo hemos llegado a esta fiesta tan BELLA? No éramos los chicos cool, ¿cómo lo hicimos?”, confesó.

“The Kardashia´s” es la nueva versión del reality show de la familia, que vio la luz en 2022 de la mano de Hulu. Anteriormente, el programa televisivo donde compartían su vida con el público era “The Keeping Up With The Kardashian´s”, que comenzó a través de “E!” en 2007 y culminó en 2021, luego de 20 temporadas.