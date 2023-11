Conoce más detalles de la película boricua nominada en los Premios Goya

La película puertorriqueña “La Pecera”, escrita y dirigida por la cineasta boricua Glorimar Marrero Sánchez, ha sido nominada al Premio Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. Se trata de una nominación histórica para el cine puertorriqueño, siendo la primera vez que Puerto Rico logra una nominación al máximo galardón que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

“Recibo la nominación al Premio Goya con mucho entusiasmo y orgullo, y la comparto con cada una de las personas que trabajaron junto a mí durante la pasada década para poder contar esta historia. A los equipos de producción de Puerto Rico y España, vaya toda mi gratitud por su incondicional respaldo. Es un logro que dedico al pueblo viequense y puertorriqueño, cuyas historias seguirán inspirando mi trabajo”, dijo Marrero Sánchez tras conocerse la nominación.

La Pecera (Puerto Rico), una coproducción entre Puerto Rico (Canica Films) y España (Solita Films, Auna Producciones), compite con otras cuatro producciones iberoamericanas que buscan el prestigioso premio: Alma Viva (Portugal), La memoria infinita (Chile), Puan (Argentina), Simón (Venezuela). La directora boricua asistirá el próximo 10 de febrero de 2024 a la gala de los Premios Goya que tendrá lugar en la ciudad española de Valladolid, donde también se darán cita otros nominados y grandes directores de la cinematografía española como Víctor Erice, por Cerrar los ojos, Elena Martín, por Creatura, J.A. Bayona, por La sociedad de la nieve, David Trueba, por Saben aquell, e Isabel Coixet, por Un amor.

La nominación de La Pecera al Premio Goya representa la culminación de un exitoso recorrido internacional para la película que también compite como Mejor Película Latinoamericana del Año en los prestigiosos Premios Forqué. La Pecera debutó a principios de este año en el codiciado Festival de Cine de Sundance, dando comienzo a una fructífera gira internacional de exhibiciones en más de 18 festivales de cine independiente.

La Pecera es un proyecto de cine puertorriqueño-español, coproducido por la empresa puertorriqueña Canica Films y las empresas españolas Solita Films y Auna Producciones, en asociación con las empresas puertorriqueñas GILL Engineering Group, PJ Gaffers Camera and Lighting, Filmes Zapatero y The Pimienta Film Co. Este es el primer largometraje de la cineasta puertorriqueña Glorimar Marrero Sánchez (productora ejecutiva, guionista y directora). La actriz Isel Rodríguez protagoniza la película en donde comparte reparto con los actores Modesto Lacén, Magali Carrasquillo, Maximiliano Rivas, Anamín Santiago y Georgina Borri.