Revocan permiso para trabajar a Lisha Ramón Mejías

El Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan revocó el permiso para trabajar que le otorgaron a la joven vendedora de jugos que se ha popularizado en plataformas digitales, Lisha Ramón Mejías, por salirse de la jurisdicción para la que fue otorgada.

“A la señora Lisha Mejías, se le da una autorización porque tenía un encierro total, lockdown, y vimos a través de las redes sociales que ella estaba saliendo a vender sus jugos frente a su casa [...] El 21 de noviembre, la juez Nerisvel (Durán), le autoriza que Lisha pueda salir a San Lorenzo Shopping Mall a vender sus jugos”, narró personal oficial del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ) en entrevista con el programa televisivo “Lo Sé Todo”.

Según explicaron, Román Mejías salió del área designada, por lo que el TPI canceló el horario autorizado para laborar.

“El tribunal autorizó que ella pudiera continuar con la venta de sus jugos en San Lorenzo. Al salir fuera de la jurisdicción de San Lorenzo a hacer sus ventas, incurre en un incumplimiento [...] Estuvo en el área de Carolina y Cayey”, agregaron.

Asimismo, la presentadora del programa, Yuliana Vargas, aseguró que aprovechó la entrevista con los expertos para preguntarle por un momento que quedó evidenciado en otro “en vivo” de la joven de 22 años. Mientras la empresaria se encontraba vendiendo sus productos, su grillete electrónico comenzó a sonar y comentó “ay, tengo que ponerlo a cargar, chicas”.

“Lisha dijo que se le estaba quedando sin batería el grillete electrónico y le pregunté sobre eso (al personal del PSAJ) y me dice ´no, ese sonido es porque le indica a la persona que ellos (las autoridades) saben que está fuera de jurisdicción”, manifestó Vargas.

El pasado 9 de noviembre, la juez Durán concedió una rebaja de fianza de $3,000 dólares, de los cuales la personalidad de las redes tuvo que pagar el 10%, que totalizan unos $300 dólares, saliendo de esta manera de prisión.

Contra Ramón Mejías se había impuesto una fianza de $150 mil el pasado 1ro de noviembre por lo que había sido ingresada a la cárcel de Bayamón.

“Hubo agresión de ambas partes. Estoy arrepentida de haber salido, si no hubiese salido a esa hora esto no hubiese pasado. Si una persona te ataca no te vas a quedar de manos cruzadas”, expresó Lisha Ramón a preguntas de la prensa en el tribunal.

El 8 de octubre, una mujer denunció ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) que fue agredida con un arma blanca por la venderora de jugos naturales.

Según el informe preliminar difundido a principios de este mes, Ramón Mejías, alegadamente, golpeó a una fémina que se encontraba en el interior de un vehículo en la avenida Eduardo Conde, en Santurce, junto a una amiga. Las autoridades confirmaron que le infirió varias heridas en los brazos con un objeto cortante.

La perjudicada fue transportada hasta un hospital en Santurce, donde el médico de turno le tomó varios puntos de sutura en el brazo izquierdo y cerca de 30 “clips” por la heridas recibidas en el brazo derecho.

¿Quién es Lisha Ramón Mejías?

La joven cobró notoriedad en las redes sociales por vender jugos naturales con su hija en brazos en las vías públicas de la Isla. Posteriormente, en diciembre del 2022, tuvo que luchar la custodia de la niña luego que el Departamento de la Familia (DF) se la removió.

El 20 de abril, una jueza otorgó la custodia legal y física de la hija de Ramón Mejias al padre biológico de la menor, a quien también le concedió una orden de protección.

Este año, también estuvo envuelta en una controversia por una fiesta que realizó una casa alquilada en la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina, donde una fémina denunció que fue agredida sexualmente.

Sobre este caso, la administradora de la oficina de Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, mencionó en una entrevista con NotiUno 630 que a Ramón Mejías se le realizaron evaluaciones psicológicas tras el incidente.

Además, durante el mes de julio, la joven también fue arrestada en Carolina por las autoridades tras violar una orden de protección que una mujer había puesto en su contra.