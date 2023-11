Molusco ataca a Rocky The Kid y explican de dónde salió el término “perreo”

Molusco y Rocky The Kid

El locutor Jorge Pabón “Molusco” entró en la polémica que se ha generado por la adjudicación de la creación de la palabra “perreo” por parte de su colega Roque José Gallart “Rocky The Kid” luego de que el término fuera aprobado por la Real Academia Española (RAE) para su diccionario.

Molusco a través de su programa en La Mega 106.9 FM, criticó a Rocky The Kid por adjudicarse la creación de la palabra y promociones radiales en el pasado.

“Él se fue frontal, video yo me inventé la palabra perreo. El problema que tiene Rocky The Kid tiene es que todo el tiempo -yo fui el creador de esto, yo fui el creador de esta promo, yo fui el primero que hice esto- hermano eso no es cierto y si es cierto, cállese la boca y siga pa’ lante”, expresó Molusco en su programa.

“Somos viejos ya para esa estupidez de pararme y decir -yo fui el que me inventé la palabra perreo”, añadió.

Por su parte, el también locutor Robert Maldonado “Fantacuca” quien tiene una gran colección de discografía de los inicios del género urbano, explicó que la primera vez que se utilizó el término “perreo” fue por parte del artista Oakley en el álbum “Club Hollywood Live” del 1998.

Esta versión es similar a la que presentó el comunicador del género urbano Maiky Backstage en su plataforma.

Rocky The Kid se adjudica la creación de la palabra “perreo”

A través de un video publicado en la red social Instagram, el locutor explicó que el término se utilizaba en el programa que aquel entonces contaba con la participación de Billy Fourquet (QEPD) y Antonio “Tony” Banana cuando se tenía una cita amorosa a la cual le llamaban un “perreo”.

“Cuando usamos perreo por primera vez en Puerto Rico fue en El Despelote con Rocky, Tony y Billy y el término perreo era cuando uno tenía un date (cita) con una chica, uno decía ­-diablo mano tengo un perreo esta noche- y al aire empezamos a usar perreo y al año y medio el género urbano lo adoptó como perreo cuando bailabas con la chica cuando le dabas por detrás a una chica, ahí pega’o eso era el perreo. Pero el perreo originalmente en Puerto Rico se empezó a usar en El Despelote en el año 1999 cuando empezamos a decir -papi, tengo un perreo hoy ahí fue que arrancó el perreo”, explicó Rocky The Kid.

A pesar de que el término “perreo” se utilizaba en el programa radial para describir una cita, posteriormente así se le llamó al baile entre dos personas al ritmo del género del reggeaton.

La palabra “perreo” fue uno de los términos boricuas añadidos este año al diccionario de la lengua española junto con “jurutungo” y “güira”. “Perreo” en el diccionario de la RAE fue definida como: “Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reguetón, con eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos”.