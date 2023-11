Expareja de Neymar confirma que terminaron su relación

La modelo Bruna Biancardi, quien el pasado mes de octubre dio a luz a su primogénita producto de su relación con el famoso futbolista brasileño, Neymar, confirmó a través de las redes sociales que pusieron fin a su noviazgo.

“Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, dijo la modelo en un mensaje que colgó en una historia en su cuenta de Instagram en su idioma natal, portugués.

“Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias”, agregó.

En los pasados días, el deportista fue acusado de serle infiel nuevamente a Biancardi tras enviarle mensajes a una modelo brasileña a través de la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans .

No es la primera vez que acusan al delantero de 31 años de infiel. La primera vez, él mismo reconoció que le falló a la mujer de 29 años en una publicación que compartió a través de sus plataformas digitales en junio.

“Cometí un error, me equivoqué contigo [...] No puedo imaginarme sin ti. No sé si vamos a funcionar, pero hoy aseguro que quiero intentarlo”, escribió Neymar, quien agregó que lamentaba haberla traicionado durante un momento tan importante como lo es la maternidad.

Sin embargo, en septiembre lo acusaron de traicionarla nuevamente en una fiesta en Barcelona.

Para ese entonces, Biancardi publicó en Instagram un texto que leía: “Buenas tardes, estoy al tanto de todo lo ocurrido y, una vez más, decepcionada. En la recta final de mi embarazo, mi foco y mi preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es lo único en lo que voy a pensar en este momento. Agradezco los mensajes de cariño”.

Al momento, Neymar no se ha pronunciado al respecto.