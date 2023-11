Raphy Pina dedica mensaje a Daddy Yankee por su último concierto

El productor de música, Raphy Pina Nieves, compartió este martes un mensaje dirigido al artista urbano puertorriqueño, Ramón Ayala Rodríguez, artísticamente conocido como Daddy Yankee, quien en solo unos días realizará su último concierto “La Meta”.

“Gracias por enseñarnos que sí se puede. Gracias por demostrar que aunque te critiquen y/o te juzguen los actos y las acciones son las que hablan, el resultado lo lograste. Gracias porque por personas como tu, hoy viven muchos de la industria incluyéndome. Motivaste a un universo a que miraran el 100 x 35 como si fuera un continente. Gracias por todo a los que nos diste la mano en silencio sin necesidad de que te vieran diferente pues sabes lo que haces desde el día 1 y los que cantaron contigo en una canción o un escenario se lo llevaran de recuerdo y de experiencia. Gracias por las veces que cometí errores en el proceso y no me juzgaste, me dijiste vamos a corregir y a seguir, eso fue una herramienta que aplique después en el 2015 hasta el sol de hoy para cumplir con todo lo que te había puesto en la mesa”, escribió el productor de música.

“Te despides como un GRANDE, como un chamaco que le dedicó más de 30 años a su música y ahora toca disfrutar de la Paz y tranquilidad y DESCANSAR de la responsabilidad más grande que era complacer a tu público, ellos se que estarán satisfecho con las 400 canciones que tendrán para su disfrute SIEMPRE”, continuó.

El productor también agradeció al artista y a su esposa, Mireddys González, por “estar aquí en las DURAS y no dejarla CAER. Gracias por AMAR a mi familia y estar al pendiente de ell@s”.

Actualmente, el productor se encuentra en el Complejo Correccional Federal Butner en Carolina del Norte, luego de que en mayo de 2022 fue hallado culpable por delito de posesión de armas de fuego.

“Disfruta tu despedida, como la pediste, en Puerto Rico 🇵🇷 y con el show más elevado jamás nunca antes visto en la industria, tomó tiempo pero se que valdrá la pena pues haz dejado el legado en alto con este ADIÓS definitivo”, concluyó.

El montaje para el concierto de Daddy Yankee en el Choliseo

A través de las redes sociales de la disquera del artista, El Cartel Récords, compartieron un video que muestra al equipo de Daddy Yankee trabajando en el montaje del espectáculo.

“La Meta” se celebrará el próximo jueves, 30 de noviembre, hasta el domingo, 3 de diciembre, en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

El montaje consiste de más de 37 vagones de equipo, sobre 300 personas trabajando en la instalación, 250 puntos de ‘Rigging’, una gigante pantalla LED, más de 1,200 luces tecnológicas y un cuerpo de baile compuesto por 25 personas.

“En un show completamente nuevo y el más grande nunca antes visto, @daddyyankee vibrará junto a su gente en un evento que también podrás disfrutar vía streaming en lameta.daddyyankee.com”, compartió la disquera en la descripción de la publicación.

Según se anunció a través de un comunicado de prensa, el evento será transmitido a través de la plataforma Kiswe. Los fanáticos podrán ver la última función del 3 de diciembre por la cantidad de $20.

“Esta noche histórica marcará el final de un viaje de tres décadas para uno de los artistas latinoamericanos más emblemáticos de nuestro tiempo”, dijo Glenn Booth, CEO de Kiswe. “Estamos encantados de que nos hayan elegido para ayudar a millones de fanáticos a experimentar la última actuación de Daddy Yankee en un escenario de gira y ser testigos de su sincero adiós”, añadió.

Fue en marzo del año 2022, cuando Daddy Yankee anunció su retiro de la música previo al lanzamiento del álbum “Leggendaddy” y la gira que llevó el mismo nombre.

Esta serie de conciertos estaba pautada para principios del 2023 en el Estadio Hiram Bithorn, sin embargo, se tuvieron se suspender por “problemas de logística”.