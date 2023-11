“Nona” desmiente a Kelvin tras terminar su romance en “Exatlón Estados Unidos: All Stars 2023″

La atleta mexicana Alondra “Nona” González, quien fue eliminada el pasado domingo de “Exatlón Estados Unidos: All Stars 2023″ (Telemundo) desmintió a su ahora exnovio Kelvin Noé Rentería luego de culminar su romance mientras ambos estaba en la dicha competencia.

En un video que publicó en sus cuentas sociales, González dijo que: “Yo estoy consciente de que estaba en un reality, que hice demasiado pública mi vida privada, pero, bueno, al final los dos estábamos en el mismo ámbito. Solo les puedo decir que ustedes ven 1% de lo que pasa en realidad, allá adentro es todo una burbuja. Yo tuve mis motivos, yo estoy tranquila con mi decisión”.

Mientras, “Nona” desmintió a Kelvin, quien es parte de los Contendientes y fue tercer lugar en la primera temporada de “La casa de los famosos”, ya que este aseguró que lo terminó a través de una nota.

“No lo terminé con una nota, no soy tan inmadura, le di la cara, le di mis razones. No fue una decisión precipitada como lo dijo él. Ya en su momento si él quiere aclarar o no queda en él. Se los repito, yo estoy tranquila, sé lo que merezco, sé mi valor como persona y si yo dije que afuera estaba mi príncipe azul no es porque afuera tengo a alguien, sino porque sé que está ahí esa persona que me puede llegar a valorar y estar en el mismo nivel y en la misma sintonía y que quiera lo mismo que yo y que se apasione igual que yo con lo que tiene y con lo que hace”, sostuvo.

Boricua Valeria Sofía Rodríguez elimina a “Nona” González en “Exatlón Estados Unidos: All Stars 2023″

La atleta puertorriqueña Valeria Sofía Rodríguez, quien ganó la segunda temporada de “Exatlón Estados Unidos” (Telemundo), eliminó la noche del domingo, a una integrante del equipo de los Famosos en “Exatlón Estados Unidos: All Stars 2023″.

En el duelo de eliminación, Rodríguez, de 24 años, derrotó 4-2 a Alondra “Nona” González, quien es novia de Kelvin Noé Rentería, integrante del equipo de los Contendientes al que pertenece también Valeria.

“Nona” se convierte en la undécima de “Exatlón Estados Unidos: All Stars 2023″.

Ahora son 17 los participantes del programa.