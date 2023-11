Inicia venta de boletos para concierto “Viva The King: Tributo a Elvis Presley”

La venta de boletos para el concierto “Viva The King: The Elvis Presley Tribute Concert” ya está disponible. Este tributo único que se llevará a cabo el viernes, 12 de enero de 2024, será liderado por el artista y músico Luis Enrique González, reconocido como el único Elvis Tribute Artist en Puerto Rico y el Caribe.

González evocará el espíritu de Elvis Presley en un espectáculo sin precedentes que recorrerá las tres etapas icónicas de la carrera del artista durante los años 50, 60 y los 70.

Este evento que comenzará a las 8:30 p.m., en la Sala de Teatro René Marqués del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferréen Santurce, será más que una simple retrospectiva musical; es una celebración completa sobre la vida y la música de Elvis Presley, con una selección de sus mayores éxitos.

Luis Enrique, consagrado en “Graceland” y honrado durante “Elvis Week” en Memphis Tennessee, trae una interpretación que va más allá de un tributo, capturando el alma y el espíritu del Rey del Rock & Roll.

Acompañado por una banda de talentosos músicos puertorriqueños, el espectáculo de Luis Enrique es una fusión perfecta de sonido, estilo y pasión. Este tributo promete no solo rememorar grandes épocas nostálgicas, sino también crear una experiencia inmersiva que transportará a la audiencia directamente a la era dorada del Rock & Roll. El espectáculo se ha diseñado para rendir un homenaje fiel y auténtico, celebrando la influencia perdurable de Elvis en la música y la cultura popular.

Éxitos como “Suspicious Minds”, “Hound Dog”, “Love Me Tender”, “Viva las Vegas”, “Can’t Help Falling in Love”, “If I Can Dream”, “Heartbreak Hotel”, “Trouble”, “My Way”, entre otros serán parte del repertorio que el vocalista interpretará en la noche del viernes 12.

Los asistentes al concierto “Viva The King” tendrán la oportunidad única de revivir la historia de la música de Elvis Presley, y cantar y bailar sus grandes éxitos. Con la promesa de ser una noche inolvidable, se insta a los fanáticos a asegurar sus asientos con anticipación para este espectáculo que promete llenar rápidamente.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes en Santurce.

¿Quién es Luis Enrique González?

“Viva The King: Elvis Presley Tribute” es un espectáculo único creado en 2011 por Luis Enrique González conocido como el único Elvis Tribute Artist en Puerto Rico y el Caribe quien comenzó su fascinante viaje musical a los 12 años interpretando las canciones de Rey del Rock & Roll.

Con movimientos, voz y carisma excepcionales, ha cautivado al público consolidándose como uno de los mejores tributos a Elvis Presley.

El concierto es un emocionante espectáculo que no solo destaca la asombrosa interpretación musical de Luis Enrique como Elvis, sino también la colaboración con talentosos músicos puertorriqueños que elevan la experiencia a nuevas alturas, recreando la música del Rey nota por nota.

Desde el año 2016 consecutivamente, Luis Enrique ha dejado una marca imborrable en Graceland Memphis, Tennessee, el icónico hogar de Elvis Presley, donde lo han invitado a participar de la Elvis Week (semana donde se conmemora el legado, la música y la memoria de Elvis Presley).

Sus participaciones en este venerado lugar del rock han sido meteóricas, capturando la esencia y el espíritu del Rey del Rock ‘n’ Roll. Cada actuación de Luis Enrique con “Viva The King” se hace con respeto y pasión, interpretando todos los grandes éxitos del el aclamado artista desde los años 50′s hasta finales de los 70′s, permitiendo a las audiencias revivir la magia de Elvis y sumergirse en la época dorada del Rock and Roll.

Su presencia en los escenarios ha contribuido a mantener viva la memoria y el legado de Elvis Presley.