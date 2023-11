“Esto no es un circo”: Ferdinand Pérez responde a críticas del hijo de “El Topo”

El presentador y analista político Ferdinand Pérez respondió a las expresiones realizadas por Adean Cabán, hijo del cantautor Antonio Cabán Vale “El Topo” quien acusó al programa Jugando Pelota Dura de hacer un “circo mediático” con la situación de su padre.

Pérez defendió las expresiones que se realizaron en su programa y la determinación de no brindar el número de ATH Móvil que había brindado Cabán, algo que este último criticó en el programa Alexandra a las 12 en Telemundo.

“Yo voy a terminar diciéndole a mi buen amigo Adean Vale que yo lo llamé para que viniera al programa, hermano esto no es un circo, esto es una cosa seria y yo sigo del lado tuyo, del lado de Topo igual que nuestros compañeros te vamos a ayudar como está César Sainz, como está Mikie, lo que queremos es ayudar al viejo que salga del hoyo y que reciban tratamiento olvídate del ATH Móvil, lo importante es que lleguen las ayudas que necesitas, tú mismo dijiste que no necesitas dinero, lo que necesitas es un trabajador social, alimento, gente que lo ayude para la terapia, esas son las cosas que necesita”, expresó Pérez en su programa.

En el espacio también estuvieron el productor César Sainz y el cantautor Mikie Rivera quienes estarán realizando un evento pro-fondos Antonio Cabán Vale.

Las expresiones surgen luego de que Cabán expresara en el programa Alexandra A las 12 de Telemundo que periodistas y medios de comunicación por tergiversaron la información sobre el cuidado de su padre y las condiciones en las que se encuentra viviendo.

Además, se mostró incómodo con las colectas que se han estado anunciando a favor de su padre y asegura que no ha recibido dinero de estos llamados en los medios de comunicación o redes sociales.

“Me parece ofensivo, personas que están organizando colectas a nombre del Topo que no me han dado ni un centavo, no sé dónde está el dinero, están organizando conciertos sin haberme llamado. Yo me he enterado por segundas personas que la fecha es de tal productor o del otro...A mi nadie me ha llamado a casa...”, expresó Cabán.

Del mismo modo, criticó que se proponga la creación de un fideicomiso para los fondos que se recauden. “¿Qué están insinuando que él y yo no somos capaces de administrar nuestras cosas?”, expresó.

La semana pasada se reportó que el compositor de “Verde Luz” sufrió un derrame cerebral en el 2021. Desde ese momento, no puede mover su mano izquierda y se encuentra semi-encamado. Cabán indicó que no recibe ayudas y no trabaja debido a que todo su tiempo lo invierte en el cuidado de su padre.