Deplaymaker: Desde su pasión por el deporte hasta el posible regreso de N’Klabe

Desde su infancia, Héctor Torres “Deplaymaker” estuvo claro sobre su pasión, el deporte siempre lo movió al punto que llegó a tener su propio espacio de análisis con el programa “La Garata” de la Mega que ya tiene 13 años. Sin embargo, su paso por la música también fue importante para desarrollar lo que hoy en día ha logrado.

“Deplaymaker” sigue enfocado en el deporte y en su familia a sus 43 años y aunque está decidido en que no volverá a dedicarse a la industria musical no descarta realizar un reencuentro de la orquesta N’Klabe con la cual se dio a conocer en el género de la salsa en el año 2004. En entrevista con Metro Puerto Rico, el presentador de “La Garata” reveló que tiene la idea de realizar una presentación o una gira corta de la agrupación que cumple 20 años en el 2024.

“Yo creo que la vida son círculos y ese círculo de la música se cerró, no voy a decir nunca porque sí los otros días alguien me preguntó en Instagram y yo le dije, a mí me gustaría celebrar los 20 años de N’Klabe que se cumplen ahora en el 2024, el grupo ahora mismo no está tocando, se disolvió hasta donde yo tengo entendido pero hay una trayectoria tan chévere, yo que estuve ahí por tantos años sé el impacto que tuvo en México, Panamá, en la costa este de los Estados Unidos en Puerto Rico en su tiempo, no voy a descartar, lo volvería a hacer en el sentido de quizás para un evento especial o una gira pequeña pero volver a dedicarle mi vida a la música no”, expresó Torres.

Sobre la nueva generación de la salsa, Torres, indicó que estos tienen que aceptar realizar nuevas fusiones ante la saturación que existe en la industria musical con el género urbano. Para el exvocalista de N’Klabe los salseros son muy celosos con su sonido y la nueva generación tiene otras influencias que no necesariamente son las orquestas clásicas del género tropical.

“El problema de la salsa son los salseros, no los chamacos o los jóvenes que quieren bailar salsa, es el salsero como tal que no apoya posiblemente estas fusiones musicales que van a pasar, el salsero es muy celoso. El sonido tienes que parecerte a El Gran Combo o tienes que parecerte a la Sonora Ponceña o Willie Rosario y yo creo que el salsero nuevo tiene unas influencias totalmente distintas, hay algunos que mezclan la música electrónica, otros que utilizan otros instrumentos que no necesariamente son los tradicionales”, indicó el comentarista deportivo.

Por otro lado, Torres habló sobre el proyecto de entrevistas One on One para su canal de YouTube en el cual ha entrevistado a diversas figuras del deporte local e internacional entre quienes se encuentran José “Piculín” Ortiz, Flor Meléndez, Miguel Cotto, Juan Manuel Márquez y Adriana Díaz. Sobre esta última, aseguró que es un fenómeno único en el deporte puertorriqueño ya que no hay con quien compararla.

“En la historia de Puerto Rico para mí es el fenómeno más grande, no tiene explicación. Tú puedes explicar porqué Puerto Rico tiene grandes peloteros porqué Puerto Rico tiene grandes voleibolistas, grandes baloncelistas. ¿Tenismesistas? No había, físicamente tu paras en una rueda de confrontación como hacen cuando vas a tratar de buscar un criminal, puedes parar diez jugadoras de tenis de mesa y preguntan quién no es una jugadora de tenis de mesa y vas a decir Adriana Díaz. Su físico, su fuerza pero eso mismo ella lo utiliza a su favor. En la historia deportiva de Puerto Rico la gente no va a entender o al día de hoy no entienden la grandeza de esa muchacha y es una pena”, comentó.

Como fanático del béisbol, Torres, también destacó la figura de Roberto Clemente como el deportista más grande en la historia de Puerto Rico. Del mismo modo, criticó que no se le brinde el respeto a su figura con controversias como la Ciudad Roberto Clemente en Carolina, lugar que ha sido abandonado.

Mira la entrevista completa aquí: