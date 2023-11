Museo de Arte del RUM anuncia apertura de la exposición “El arte como Re-existencia: lo afropuertorriqueño”

El Museo de Arte (MUSA) del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico (RUM), inaugurará la exposición “El arte como Re-existencia: lo afropuertorriqueño” el jueves, 30 de noviembre a partir de las 6:00 de la tarde.

La muestra consta de unas 77 obras de arte reunidas con el propósito de fomentar un entendimiento más profundo y cultivar un mayor aprecio hacia la riqueza diversa que representa el legado cultural de los afrodescendientes. De esta manera, busca destacar su valiosa contribución al progreso y bienestar de la sociedad.

La muestra cuenta con obras de: José R. Alicea, Imna Arroyo, Gerardo Castro, Brenda Cruz, Cecilia Orta, Gadiel Rivera, Rubén Ríos, Rafael Tufiño, Xavier Valcárcel y David Zayas, entre otros. Además, se exhiben tres dibujos del maestro Francisco Oller y Cestero que solo se han exhibidos anteriormente en el Museo de Historia, Antropología y Arte (MHAA) del Recinto de Río Piedras de la UPR.

La exhibición incluye pinturas, dibujos, carteles, grabados, esculturas, así como objetos y documentos históricos organizados en ocho áreas temáticas: El pasaje trasatlántico esclavista, crimen contra la humanidad; Cimarrones, rebeliones y libertos; Identidad, abolicionismo y representación; La invasión estadounidense: un nuevo tipo de racismo; Edificadores de la sociedad puertorriqueña; La música: expresión, identidad y resistencia; Símbolo de la educación libertadora; Espiritualidad y Retratos y autorretratos.

“En MUSA nos sentimos muy honrados de que esta importante exposición llegue al Colegio de Mayagüez, y con cada pieza, podamos hilvanar parte de nuestra historia y del relevante legado de la herencia afropuertorriqueña. Cada pieza nos invita a repensar, reconectar y celebrar a nuestros ancestros. Es un privilegio que esta exposición se presente en nuestra institución y en el oeste de Puerto Rico, porque estoy segura que fomentará educación y diálogos productivos”, expresó la doctora Zorali De Feria Álvarez, directora del Museo del RUM.

El recinto mayagüezano de la UPR, es la segunda sede de la exposición, que estuvo organizada y fue previamente presentada en el Museo de Historia, Antropología y Arte (MHAA), del Recinto de Río Piedras de la UPR.

La doctora María Elba Torres Muñoz, curadora de la exposición, quien es directora del Instituto Interdisciplinario Multicultural (INIM) de la Facultad de Estudios Generales de UPR-RP y codirectora del proyecto Tiznando el país: Visualidades y representaciones, un proyecto colaborativo entre la Alianza de Museos de Puerto Rico y el INIM, explicó que la muestra pretende hacer un reconocimiento y justicia de las aportaciones de los afrodescendientes en el bienestar, patrimonios y desarrollo económico de la sociedad puertorriqueña.

“Aspiramos a ofrecer otra mirada de la población afropuertorriqueña y referirnos a los modos estéticos y artísticos que esta población construyó y organizó desde las distintas realidades que eran de un modo u otro partícipes, aun con las inclemencias del ambiente racista”, sostuvo Torres Muñoz.

La catedrática citó al historiador puertorriqueño Arturo Alfonso Schomburg, quien resaltaba que “la historia debe reponer lo que la esclavitud arrancó, lo cual es el daño social de la esclavitud que la presente generación debe reparar y restablecer”.

“Es meritorio derrotar el silencio de las aportaciones de la población afropuertorriqueña en todas las disciplicinas culturales. Esta exhibición sobre lo negro o lo africano y afrodescendiente en la cultura visual nos permitirá observar la historia social y los saberes en donde han actuado nuestres artistas desde la configuración de campos emergentes en las artes de Puerto Rico en todos los tiempos”, puntualizó.

Por su parte, directora del MHAA Flavia Marichal Lugo celebró la continuidad de la exposición.

“El MHAA se unió en febrero a la celebración del Decenio, gracias a un donativo de la Fundación Mellon, otorgado para promover el estudio de la afrodescendencia en las artes visuales. Es un honor que hayamos podido expandir el alcance de este proyecto a la región oeste y la comunidad universitaria del Recinto Universitario de Mayagüez sumándonos al proyecto Tiznando el País”, sostuvo.

Las doctoras Emilia Quiñones Otal y Melissa Ramos Borges, catedráticas de Humanidades del RUM, se integraron a esta nueva presentación colaborando en el diseño de la muestra.

Bajo el lema Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo, la Organización de Naciones Unidas proclamó del 2015 al 2024 el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, cuya misión es celebrar las importantes contribuciones de los afrodescendientes en todo el mundo; promover la justicia social y las políticas de inclusión; erradicar el racismo y la intolerancia; promover los derechos humanos y ayudar a crear comunidades mejores y más prósperas

El arte como Re-existencia: lo afropuertorriqueño es parte del ciclo de eventos auspiciados por Tiznando el País: visualidades y representaciones y estará disponible hasta el sábado, 27 de abril de 2023.

Para más detalles, puede comunicarse al 787-834-4040, extensión 5775 o al correo electrónico: actividades.musa@uprm.edu. También pueden visitarnos en el portal: https://www.uprm.edu/musa/ o en Facebook: https://www.facebook.com/musa.uprm.

El horario del Museo hasta el 21 de diciembre de 2023 es de martes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Luego del receso navideño, las salas vuelven a abrir al público el 22 de enero de 2024 martes, miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., jueves de 10:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. Cerrado domingo, lunes, feriados y días de receso administrativo.

Esta exposición ha sido posible gracias a la Mellon Foundation, el Fondo Flamboyán para las Artes, el Instituto Interdisciplinario Multicultural (INIM), Alianza de Museos de Puerto Rico (AMPR), Recinto Universitario de Rio Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), la Facultad de Estudios Generales de la UPRRP y el Museo de Historia Antropología y Arte, UPRRP.