Mariah Carey lidera listado navideño de Billboard con “All I Want For Christmas Is You”

Como ya es costumbre para sus fanáticos, el pasado 1 de noviembre Mariah Carey le dio la bienvenida a la Navidad.

La cantante estadounidense se ha convertido en la llamada “Reina de la Navidad” luego de lanzar el sencillo de 1994, “All I Want For Christmas Is You”.

Por esa razón, no es para nadie una sorpresa que luego de que Billboard publicara hoy, lunes, su listado “Holiday 100″, donde clasifica las mejores canciones de la temporada, el single ocupara el primer puesto por vez número 58, de las 63 semanas totales de la lista desde su lanzamiento en 2011.

Según Luminate, el tema cuenta con 22 millones de streams, 15.6 millones de impresiones de audiencia en radio y 3,000 ventas en Estados Unidos del 17 al 23 de noviembre del año actual.

Según reveló The Economist en 2016, la artista sumó más de $60 millones de dólares en regalías con la exitosa canción. Sin embargo, Forbes aseguró que para el 2022 la cifra alcanzó los $70 millones de dólares en 28 años. Al momento, se desconoce la cifra actualizada. Este dinero forma parte de su fortuna que asciende a los $340 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth.

Lo más increíble es que Carey confirmó hace unos años que la producción musical- la primera de su disco “Merry Christmas” y la cuarta en su carrera como solista- solo le tomó 15 minutos escribirla.

El sencillo también ocupa la primera posición en la lista “Greatest of All Time Holiday 100 Songs” de Billboard.

La revista informó que los únicos otros números uno en “Holiday 100″ fueron “Mistletoe” de Justin Bieber (2011-2012); de Pentatonix´s “Little Drummer Boy” (2013-2014) y “Mary, Did You Know?” (2014-2015); y “Santa Tell Me” de Ariana Grande (2014-2015).