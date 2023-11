JLO anuncia fecha de lanzamiento de su próximo disco

Jennifer Lopez traz uma nova inspiração em um look para encontros casuais (Reprodução: Instagram)

La cantante de raíces puertorriqueñas, Jennifer López, compartió a través de sus redes sociales un adelanto de su próximo disco y de la cinta inspirada en su vida, “This is me... Now”, y reveló que ambas producciones verán la luz el 16 de febrero de 2024.

“THIS IS ME...NOW The Musical Experience Begins 2.16.24″, se puede leer una publicación en su cuenta de Instagram.

La producción discográfica es una continuación de su exitoso tercer álbum de estudio lanzado en 2002 “This is me.. Then”. Cabe señalar que la última producción musical que compartió con sus fanáticos fue “A.K.A” en 2004.

“This is me... Now” no estrenará solo. Lo hará junto a una película donde revelará detalles de su vida personal y su carrera artística a través de Prime Video. Lo mejor de todo es que fue coescrita por ella, Matt Walton y su esposo, el actor y director Ben Affleck, con quien mantuvo una relación amorosa entre 2002 a 2004, antes de regresar en 2022.

“Este álbum es lo más honesto que he hecho, una culminación de quién soy como persona y artista... La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, pero realmente no tienen idea, y muchas veces se equivocan completamente. Hay una parte de mí que estaba ocultando un lado de mí misma de todos”, confesó JLO a la revista “Vogue”.

En el video difundido en sus plataformas digitales, se puede ver a la artista cerca de una chimenea mientras dice “cuando era niña y me preguntaban qué quería ser de mayor, mi respuesta siempre era... estar enamorada”. Además, se puede apreciar una carta del 24 de diciembre de 2002 firmada por “B” que lee “la vida es dura pero tú eres dulce. Gracias por el regalo. Espero que te gusten las flores. Me dijiste que nunca podrías tener suficientes. Te creo”.

Eso sí, los fans no tendrán que esperar tres meses para conocer todas las canciones del disco. El próximo 10 de enero, López publicará el primer tema titulado “Can’t Get Enough”.