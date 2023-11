Chente Ydrach se molesta con expresiones de Rocky The Kid

El comunicador y youtuber Chente Ydrach reaccionó a unas expresiones que realizó el locutor Rocky The Kid hace unas semanas tras su mención en el nuevo álbum de Bad Bunny “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

En el podcast del también creador de contenido sobre el género urbano “Maiky Backstage”, Ydrach afirmó que se molestó con el locutor de La Nueva 94 quien lo tildó de alabar todo lo que hace Bad Bunny con el fin de buscar entrevistas para su canal de YouTube.

“A Rocky The Kid le dieron la pauta de la vida”, comenzó diciendo Ydrach al comenzar a hablar sobre la mención del locutor en el tema “Mónaco” de Bad Bunny.

“Me molesté con Rocky porque él dijo, -yo digo lo que yo quiera, yo digo lo que yo siento, yo no escucho a Bad Bunny yo escucho-...y se puso a decir nombres de bandas que él no escucha, dijo ACDC, Gun & Roses...Pero Chente y Molusco esos son unos mamones de Bad Bunny y están buscando la entrevista y me mordí por eso”, explicó Ydrach.

El también comediante añadió que se encontró con Rocky en un evento de una compañía de telecomunicaciones de la cual ambos son portavoces en sus respectivos medios y hablaron sobre el asunto.

Del mismo modo, el comunicador aseguró que sí es un fanático de Bad Bunny y que consume su música.

Fue el pasado 13 de octubre, cuando Roque Gallart, mejor conocido como “Rocky The Kid” explicó en El Despelote que desde hace un tiempo ha tomado una postura “justa” en cuanto al trabajo del artista y que sus opiniones no son iguales a las de otras figuras como Jorge Pabón “Molusco” y Chente Ydrach quienes alaban todo lo que hace el exponente urbano.

“Yo creo que Benito debería ser agradecido porque todos los que te dicen estás brutal, eres el duro, quieren algo de ti. Yo como no busco nada de ti, no busco nada de Bad Bunny debería ser justo [...] Yo hablo lo real y va a ser la percepción real que tiene mucha gente, pero no voy a lambonear como Chente que lo viajan y Chente se lo mama todo el tiempo a Bad Bunny y Molusco, se lo maman a Bad Bunny todo el tiempo. En el caso mío, ellos no me dan nada a mi porque no lo busco y no lo necesito”, expresó Rocky The Kid en la mañana del viernes en El Despelote de La Nueva 94.

Del mismo modo, el locutor aseguró que no tiene una riña personal contra el artista y que solo ha dado su opinión en ocasiones favorables para Bad Bunny y en otras con críticas al trabajo del boricua.

“Yo no tengo nada personal con Bad Bunny, lo que pasa es que yo me di cuenta a nivel de podcasts, radio y televisión, la gente estaba dejando de ser real con los comentarios [...] yo me di cuenta que la gente estaba hablando cosas a favor de Bad Bunny para lograr una entrevista, para que Bad Bunny vaya al show, para tener a Bad Bunny en el concierto de la emisora, todo era a favor, un lamboneo, estaba todo el mundo lamboneándole a Bad Bunny”, explicó Rocky The Kid.