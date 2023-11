“The Hunger Games: Songbirds and Snakes” continúa dominando la taquilla

NUEVA YORK (AP) — Se esperaba que la cinta animada de Walt Disney Co. “Wish” dominara la taquilla de Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana largo por el Día de Acción de Gracias, pero los espectadores prefirieron ver “The Hunger Games: Songbirds and Snakes”, que lideró las ventas por segundo fin de semana, de acuerdo con estimados del estudio publicados el domingo.

Ninguno de los principales estrenos del fin de semana, “Wish” y “Napoleon” dirigida por Ridley Scott, pudieron hacerle frente a la precuela de la saga de “Hunger Games” de Lionsgate.

Tras debutar el fin de semana anterior con una recaudación de 44,6 millones de dólares, el regreso a Panem demostró ser el mayor atractivo para los espectadores, recaudando 28,8 millones de dólares durante el fin de semana y 42 millones de dólares en los cinco días del fin de semana festivo.

En las dos semanas que han transcurrido desde su estreno, “Songbirds and Snakes” ha recaudado cerca de 100 millones de dólares domésticamente y 200 millones a nivel internacional.

La competencia estuvo más cerrada en el segundo sitio de la taquilla, donde “Napoleon” superó por poco a “Wish”.

La cinta de Scott superó las expectativas y sumó 32,5 millones de dólares en el fin de semana festivo de cinco días y un estimado de 20,4 millones del viernes al domingo. La película, protagonizada por Joaquin Phoenix como el emperador francés y Vanessa Kirby como su esposa Josefina de Beauharnais, también fue la principal cinta en la taquilla internacional con 78,8 millones de dólares.

A continuación, las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en la taquilla de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore.

1. “The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes”, 28,8 millones de dólares.

2. “Napoleon”, 20,4 millones.

3. “Wish”, 19,5 millones.

4. “Trolls Band Together”, 17,5 millones.

5. “Thanksgiving”, 7,2 millones.

6. “The Marvels”, 6,4 millones.

7. “The Holdovers”, 2,8 millones.

8. “Taylor Swift: The Eras Tour”, 2,3 millones.

9. “Five Nights at Freddy’s”, 1,8 millones.

10. “Saltburn”, 1,7 millones.