Conoce al estudiante de medicina que vende dulces para poder costear sus estudios

El joven venezolano Wilser Romero, quien es estudiante de medicina, se volvió viral en las redes sociales ya que trabaja como vendedor ambulante en su universidad para costear los gastos de su carrera universitaria.

Romero es oriundo de Tinaco, estado Cojedes en Venezuela y cursa su segundo año de medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UERG), ubicada en San Juan de los Morros, Guárico.

Uno de sus videos más virales en su cuenta de TikTok, supera los seis millones de reproducciones. En la grabación se le ve haciendo la labor que realiza todos los días, recorrer las áreas de su universidad vendiendo dulces, café o tinto a miembros de su comunidad universitaria.

“Una estudiante de odontología me preguntó si me da pena vender caramelos”, dice en la leyenda de su video viral con un emoji de carita sonriente. Luego, agrega “¿Pena? Jamás 😁😁 Los quiero”.

En la grabación se puede observar cuando captan a Wilser acercándose a estudiantes para ofrecerles golosinas. Cargando su cesta, llena de golosina y su termo de café, con su bolso repleto de textos universitarios guindando en la espalda, dice: “Hola chicas ¿Cómo están? Tengo caramelos, chicles ácidos”. Las jóvenes le contestan que no. En ese momento, una de las personas que graba lo llama por su nombre, por lo que él contestó al llamado y se acercó. Como todo buen comerciante, no dejó de ofrecer sus productos, a quienes lo llamaron.

Wilser cursa el segundo año de medicina (Foto: Captura de TikTok @wilserromerooficial)

“Saludos muchachos buenos días, saludos por acá por si desean algo, tengo chicle, palitos, oreo ¿Qué van comprar hoy? Apoyenme con algo”, expresó Wilser, siempre sonriente. En ese momento, una chica del grupo que grababa le preguntó si no le daba pena vender de forma ambulante en la universidad. Él siguió sonriendo y preguntó si lo estaban grabando, a lo que le contestaron que sí. Seguidamente, respondió: “¿Que si me da pena vender? No. Pienso que lo que da pena es aparentar cosas que no somos y que no tenemos. Este es mi sustento y lo hago con mucho con mucho amor y cariño”.

Luego de dar su respuesta, Wilser preguntó que por qué le hacían esa pregunta, a lo que una de las chicas contestó que es porque a ella sí le daría pena. “¿De verdad? No”, dijo él.

Reacciones

El video de Wilser sigue acumulando vistas en TikTok con más de 35 mil comentarios de usuarios que destacan su valor al trabajo.

Alguien que destacó que probablemente hubo mala intención en quien lo grababa, haciéndole la pregunta de si le daba pena. “Quisiera ver la cara de la egocéntrica que quizá quiso humillar a este joven que es admirable, espero logres tus metas Wilser”.

Otros expresaron: “Te felicito yo me gradué de médico cirujano así”, “cuando empieces a cobrar como médico, serás ese que agradece cada centavo y valora absolutamente todo, no competirás por quien tiene más”, “él se sintió un poco incómodo, pero supo cómo responderle, capaz y lo estaban grabando para avergonzarlo. De admirar”, “no te conozco pero me siento orgullosa de ver cómo sales adelante y como luchas por tus sueños”, “¿A ellos no les dará pena preguntar eso?”, “lo querían humillar y más se humillaron ellas con la respuesta que él les dio, ejemplo de lucha estudia y trabaja, mil bendiciones”.