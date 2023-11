Zuleyka Rivera y DJ Luian llevan a cabo su fiesta de compromiso

La modelo, presentadora y empresaria puertorriqueña, Zuleyka Rivera, compartió este sábado imágenes de su fiesta de compromiso con el destacado productor de música, Luian Malavé Nieves, conocido artísticamente como DJ Luian.

La pareja hizo una publicación conjunta en sus redes sociales, donde mostraron imágenes del evento, así como sus elegantes vestidos de color negro. En las fotografías, se ve no solo la decoración del lugar, sino también la presencia de invitados.

“We are officially off the markert #EngagementParty (Estamos oficialmente fuera del mercado #FiestaDeCompromiso)”, dice el escrito.

Tras su post, varias personalidades de la farándula y los medios de comunicación le enviaron a ambos buenos deseos y felicitaciones. Tal fue el caso de la actriz Karla Monroig, quien comentó: “Felicidades, Zuka! Dios bendiga esta nueva etapa en tu vida. Te adoro”.

A este cálido gesto se unieron otras destacadas figuras como Aleyda Ortiz, Charytín Goyco, Olga Tañón, Anaís, Magalí Febles, Casper Mágico, entre otros.

El compromiso entre Zuleyka y DJ Luian se gestó el pasado mes de octubre, al compás de la canción “Cásate conmigo” de Nicky Jam y Silvestre Dangond.

En aquel momento, ambos colgaron en redes un video donde se podía apreciar a la Miss Universe 2006 con los ojos vendados caminando hacia una playa. Acto seguido, Luian le quitó el vendaje de los ojos y se arrodilló para pedirle que se casara con él.

“Y así de la nada, un día, de una manera inusual, la vida me puso de frente a la mujer de mis sueños, con un largo proceso de altas y bajas, con días felices y días tristes, me enamoré cada vez mas de ella. Entendí que eres la persona que yo quiero, para ser mi compañera de vida. Eres perfecta, eres increíble, amo todo de ti Zuleyka y de esta manera comienza nuestra nueva aventura juntos”, expresó en esa ocasión.

En el 2021, la pareja confirmó que mantenían una relación amorosa. Mientras, en el pasado mes de julio, habían confirmado su separación por las plataformas digitales.