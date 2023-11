Joe Rogan ya no es el podcast más escuchado en Spotify

El famoso podcast ‘’ The Joe Rogan Experience’', ha perdido su posición como el podcast más escuchado en la plataforma de streaming Spotify.

Durante la última década, el podcast de Joe ha logrado consolidarse como el podcast más grande del mundo. El programa ha atraído a una amplia gama de invitados de distintos ámbitos, quienes participan en conversaciones profundas sobre temas serios y extravagantes.

En un esfuerzo por expandir su alcance, Joe Rogan se asoció con Spotify en los últimos años. En 2020, firmó un contrato masivo con el servicio de streaming que les otorgaba exclusividad sobre sus programas.

No obstante, Rogan no es el único programa en el catálogo de Spotify que ha logrado atraer la atención. Recientemente, la plataforma ha firmado acuerdos con otros programas populares, como Call Her Daddy, The Louis Theroux Podcast e incluso el nuevo programa de Trevor Noah, What Now?

Ascenso de Trevor

Precisamente, es el nuevo programa de Trevor Noah el que ha desbancado a Rogan de su trono momentáneamente.

El primer episodio del ex presentador de The Daily Show ha debutado con gran entusiasmo, ocupando el primer lugar en los charts de Spotify y relegando al Joe Rogan Experience al segundo puesto.

Esta situación ha ocurrido en los principales mercados del Reino Unido y Estados Unidos, donde el programa de Trevor Noah ha generado un gran revuelo entre los oyentes.

Si bien esto es cierto, es importante destacar que su podcast ha pasado por esta situación antes, y siempre ha recuperado el primer puesto cuando ha habido una brecha debido a la falta de lanzamiento de episodios.

Lo único diferente en esta ocasión es que Joe no ha lanzado tres episodios desde el 9 de noviembre, lo que hace que su desplazamiento sea más significativo.