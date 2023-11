De luto el comediante Kiko Blade

El comediante y actor puertorriqueño Ramón Blade Núñez Valcárcel, mejor conocido como “Kiko Blade”, se encuentra de luto tras la muerte de su abuela.

Núñez Valcárcel explicó que doña Edí, quien era el pilar de su familia y también madre de Ramón “Moncho” Nuñez, integrante del programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo, fue diagnosticada con cáncer.

“Ya descansa y no sufre. Después de una vida entera y realizada disfrutando del éxito y amor de su familia, vino el maldito cáncer los otros días a quitarle el tiempo que le quedaba”, dijo el comunicador a través de sus redes sociales.

Blade también compartió sus reflexiones sobre las últimas semanas, a las que describió como “profundas y silentes”. Asimismo destacó que, en medio del dolor, ha continuado con su labor de hacer reír al público.

“Estás últimas semanas tan profundas y silentes —aparte de lo que está pasando en el mundo— viéndola sufrir, fue bastante doloroso y aún así durante todo este tiempo no he parado de hacer comedia”, agregó. “Por ese peso en el pecho, me cuestiono cada situación, como ésta de la vida y el porqué pasa en medio de tanto trabajo, donde me toca hacerlos reír para ayudarnos a desconectarnos y aliviarnos un rato de esos malos ratos”, sostuvo.

De igual forma, Núñez Valcárcel habló sobre el propósito de las experiencias difíciles. “Todo pasa con un propósito, que no sé cuál es”, añadió.

Kiko aprovechó el espacio para agradecer a doña Edí por la crianza que le ofreció y todos los momentos memorables que pasaron juntos.

“Con esta partida, ya mis abuelas y abuelos están del otro lado. Gracias abuela por la crianza, por todos los dulce de leche, por los limbers de ‘pácha’ (parcha) y por todas esas noches que recibiste a tus nietos para quedarnos todos en un mismo cuarto para hacer aquellos desmadres. Descansa, ‘abuela de los limbels’, finalizó.