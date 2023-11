Kany García se siente ‘libre’ en el regional mexicano

Kany García se encuentra en una habitación del hotel, un espacio que se ha convertido en su hogar temporal por la gira en México. La cantautora platicó con Metro sobre varios temas, entre ellos las colaboraciones y lo que la mantiene alejada de las tentaciones.

“Han sido unos últimos meses de locura total, pero estoy feliz. Estoy contenta y cuando uno está feliz en el camino, pues yo creo que no sientes tan fuertemente el peso de lo que es ese movimiento tan constante de los días, viajes y de todas las cosas que me están sucediendo. El artista pasa de sentirse solo a acompañado en segundos, es bien loco porque es así la parte dura. Después de que tienes esa algarabía de gente en un escenario, pues sales y regresas a un espacio sola en un cuarto de hotel, esa es la que pesa un poquito”, explicó durante la charla.

Los Latin Grammy son un tema que la hacen sentir agradecida con la industria y sus seguidores. La artista estuvo en Sevilla, España, donde estuvo en una terna de regional mexicano.

“Me ha sentado muy bien (regional mexicano), yo estoy bien feliz con lo bonito que me ha pasado, porque sí te confieso que cuando lo hice no había tanto boom con esto de hacer cosas regionales. En octubre del año pasado hice esa canción junto a Edgar Barrera, escribimos la canción y yo tenía como mis dudas de como mi público iba a tomar la mezcla de ambas cosas, pero una vez que Christian Nodal puso su parte, me sentí como si llevara 15 años haciendo regional, así lo sentí”, adelantó.

También habló de su experiencia con Carin León al sacar Te lo agradezco, “lo de Carin es una canción que yo escribí y que la hice yo con la guitarra. Había escuchado a Carin porque soy súper fan de él, cuando él me contacta por mensaje directo, pues para mí fue como: ‘¡Uy, qué bueno, sabe quién soy!’, fue una cosa bonita (risa)”.

Kany sigue cosechando logros, pero sabe que en esta carrera no hay que quedarse atrás o creerse mucho de los premios.

“Tengo una especie de amor con los Grammy, como pasa con los amores que han evolucionado. Tengo mucho aprecio a los Grammy, porque tienen mucho valor, pero creo que se ha balanceado. Cuando empecé mi carrera, pues todavía no estaba haciendo giras y los Grammy eran como... ¡Uy, ese reconocimiento! Ahora, tienen el mismo valor, pero creo que mejor administrado”, explicó.

Por último, la compositora y música, reveló qué la hace mantenerse alejada de las malas tentaciones y llevar un buen rumbo en su carrera.

Viajes

“Disfruto mucho los viajes e intentó siempre vivir alguna experiencia. Me he quitado las expectativas de que siempre sea la misma visita e intento probar algo”, dijo.

Planes

“Estoy asustada porque no tengo días libre, así lo verifiqué en mi calendario. Tomaré un descanso en el mes de diciembre para que puedan venir nuevas ideas, ya que el próximo año lo que me depara es un nuevo álbum que llevo gestándolo por dos años”.