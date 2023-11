Quién sustituirá a Lupita Jones, tras confirmarse que Miss Universo 2024 será en México

¡Es oficial! Miss Universo volverá a México, pues la edición de 2024 se celebrará en aquel país, lo que ha generado diversos comentarios entre los fans, luego de que se dio a conocer que Lupita Jones dejará la organización de Mexicana Universal.

Aquí te compartimos qué es lo que se sabe sobre la permanencia de la ex reina de belleza.

¿Qué pasará con Lupita Jones?

Cabe señalar que, por muchos años, la famosa ha estado al frente de la organización del certamen de belleza que elige a la representante de México en Miss Unvierso.

En un principio, el evento llevaba por nombre Nuestra Belleza México, y se transmitía por Televisa, pero luego cambió de nombre a Mexicana Universal, pasando por Imagen Televisión y TV Azteca.

Con el paso del tiempo, dejo de la televisión abierta, debido a la falta de apoyo.

Recientemente, los dueños de la organización de Miss Universo, lanzaron una convocatoria, para buscar a quién quisiera hacerse cargo del certamen en México.

Así comenzaron los rumores de que Jones dejaría de hacerse cargo del evento.

Durante la celebración de Miss Universo 2023, y luego de que se confirmara que la edición del próximo año se realizará en México, Lupita fue cuestionada al respecto.

“Pues que no es ninguna noticia, Miss Universo no ha definido nada. Miss Universo es quien tiene que dar la noticia y yo no tengo ninguna idea”, dijo Lupita, evadiendo las preguntas.

Cynthia de la Vega se quedará a cargo

Se confirmó que la famosa será la encargada de preparar a la próxima Miss México, para el certamen que se celebrará en aquel país el próximo 2024.

“Queremos impulsar la marca, a las chicas, que cumplan sus sueños. A mi en su momento me cortaron las alas. Yo creo que en esta nueva era, junto con mi equipo, las hagamos soñar (a las chicas) para que, con su buena preparación, lleven el nombre de México a lo más alto”, declaró De la Vega en conferencia de prensa.