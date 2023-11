Kim y Khloé Kardashian comparten con sus hijos en el concierto de Mariah Carey

Kim y Khloé Kardashian junto a su madre Kris Jenner compartieron una noche de chicas junto a sus hijos. La familia asistió al concierto de Navidad de Mariah Carey, el pasado fin de semana.

Fin de semana de chicas Kardashian

Kim asistió al ¡Feliz Navidad para todos! de Carey, que forma parte de su gira de conciertos en el Hollywood Bowl, allí pudimos ver a Kim con sus hijas North y Chicago West.

Mientras que la fundadora de Good American estuvo con su hija True Thompson y su sobrina, Dream Kardashian. Kris Jenner también se unió a la noche de chicas para cantar villancicos.

Mariah Carey junto a las Kardashian

Kim compartió varios videos en el evento navideño en historias donde se ve cantando y disfrutando con Chicago. Khloé, en sus redes sociales, compartió más fotos de la salida familiar.

A la presentación de Mariah se le unió sus hijos, los gemelos Marruecos y Monroe Cannon, de 12 años, concedidos en matrimonio con su ex Nick Cannon.

“La cantante y su hijo interpretaron una versión de Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane), mientras que ella y su hija cantaron una versión de Christmas Wrapping y Jesus Born on This Day, de su exitoso álbum de 1994″, escribe E! News en su portal web.

“All I Want for Christmas Is You”

Kim también aprovechó sus redes sociales para apoyar a Monroe en su primera presentación oficial: “¡¡¡Vamos Monroe!!!”, escribió mediante historias.

Aunque la velada era totalmente en un ambiente navideño, Mariah Carey aprovechó la ocasión para interpretar algunas de sus canciones clásicas de los 90, como “Dreamlover”, “Always Be My Baby” y “Hero”. Pero no se fue del escenario sin cantar característico sencillo navideño, “All I Want for Christmas Is You”.

Detrás del escenario, la familia Kardashian se reunió con Carey.