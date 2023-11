¿Becky G regresó con su exprometido Sebastian Lletget?

La cantante y actriz Rebbeca Marie Gómez, mejor conocida como Becky G, fue captada recientemente con su exprometido, el futbolista profesional, Sebastian Lletget.

Recientes fotografías capturadas por paparazzis muestran a la cantante y al futbolista paseando juntos en California. Incluso, se observa a la pareja abrazándose.

Las imágenes han despertado especulaciones entre los seguidores de ambos sobre una posible reconciliación.

Becky G anunció su compromiso con el futbolista en diciembre de 2022, tras seis años de relación. En las fotos con las que al cantante dio la noticia, se puede observar el momento en que Sebastian Lletget la comprometió en matrimonio.

Sin embargo, en marzo de 2023 el futbolista fue acusado de infidelidad. La denuncia surgió en redes sociales, donde una mujer afirmaba tener pruebas de que Sebastian Lletget le había sido infiel a Becky G en una discoteca de Madrid en febrero.

Posteriormente, Lletget admitió su infidelidad en una publicación en redes sociales.

“Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, expresó.

Sobre estas situación, la cantante se limitó a responder en entrevista con People en Español: “El amor es un viaje bello y complejo y la historia de cada persona es única. Creo que el amor tiene el poder de sanar y transformar, pero nada es más importante que el amor que tienes por ti misma y por tu familia”.