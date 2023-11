Antonio Cabán Vale “El Topo” perdió su independencia tras derrame cerebral que sufrió en el 2021

Tras el derrame cerebral que sufrió en el 2021, el cantautor puertorriqueño Antonio Cabán Vale, “El Topo”, no volvió a cantar ni tocar un instrumento musical.

Según reportó la periodista Sylvia Verónica Camacho (NotiCentro), el derrame cerebral le causó la pérdida de su independencia y la mitad derecha de su cuerpo quedó inmóvil.

“La vida no pertenece a uno, eso es de Dios. El tiempo que viva, [lo viviré] tranquilo. No quiero tener líos”, expresó Cabán Vale, quien cumple 81 años de edad el miércoles.

“El Topo” necesita ayuda para mejorar su calidad de vida. El cantautor necesita una guagua con rampa para poder ir a sus citas médicas y un entorno más limpio.

“Yo no me quejo. La vida yo la hice y me la gocé. Yo viví”, añadió.

Entre sus composiciones se destaca ‘Verde Luz’ -considera el segundo himno de la isla- y ‘Antonia’, dedicada a la joven universitaria Antonia Martínez Lagares, que fue asesinada por un oficial de la policía durante las huelgas de la Universidad de Puerto Rico en 1970.