Alicia Machado revela que fue adicta a las anfetaminas

La Miss Universo 1996, Alicea Machado, reveló en una reciente entrevista con el actor venezolano, Alejandro Chabán, que fue adicta a las anfetaminas tras preguntarle la razón por la que ya no consume alcohol.

“Dejé de tomar por muchas razones, básicamente (por una cuestión) emocional. Hace muchos años fui adicta a las anfetaminas, a las pastillas. Nunca he sido de drogas de otro tipo, jamás he probado la cocaína, por ejemplo. He fumado marihuana obvio, tuve cáncer. Pero nunca he sido de ese tipo de drogas”, confesó la venezolana.

La también actriz comparó su triunfo en el concurso de belleza con su “época Britney Spears” y aseveró que llevó una “vida alocada” desde los 20 hasta los 26 años.

“Cuando era jovencita, en el momento más cumbre de mi carrera, en ese momento, a los 20 años, con dos protagónicos con ratings ridículos, venía de ser Miss Universo y tenía mucho dinero en el banco tuve mi vida loca, tuve mi época Britney Spears”, sostuvo.

Según explicó, consumía las drogas estimulantes para bajar de peso ya que fue víctima de “bullying” por aumentar varias libras durante su primer año con el título, incluso la llegaron a llamar “La Gorda Miss Universo”, “La Vaca Miss Universo” y “La Miss Cerda”. Esto provocó que Machado fuera bulímica y anoréxica durante casi siete años.

“Me metí a trabajar y me acuerdo que tomaba una pepa, era café y cigarro 14, 15 horas de grabación. Llegué a pesar 48 kilos (105 libras) y gané Miss Universo con 55 (121 libras). Yo fui anoréxica crónica”, agregó.

Asimismo, la exreina de belleza comentó que los problemas emocionales la llevaron a atentar contra su vida en dos ocasiones.

“Tuve dos intentos de suicidios con dos terapias intensivas. Iba a cumplir 21 (años)″, manifestó la actriz, quien añadió que agradece que la redes sociales no estuvieran disponibles en ese momento porque ya “no estaría presente”.

Hoy día, 27 años después, la actriz aseguró que es una mujer fuerte y que se encuentra en una nueva etapa de su vida.

“Tuve una época difícil, pero ya pasó y en día soy una mujer muy fuerte. Ahora tengo una salud de acero. Tengo una consciencia sobre el respeto a la diferencias. Y soy una mujer bendecida, he tenido una carrera maravillosa y he podido hacer todo lo que me propuesto”, dijo Machado entre lágrimas.