Michelle López se siente “humillada” por comentario de Danilo Beauchamp

Luego de haber sido despedida del programa “El Reguero” la animadora Michelle López se ha sentido incómoda por los comentarios que han realizado sus excompañeros de trabajo, específicamente Danilo Beauchamp sobre quien aseguró escuchó una indirecta hacia su persona en la transmisión del espacio la semana pasada.

En una conversación con el podcast de YouTube, “No me pasa nada”, López compartió que la semana pasada Beauchamp quien es el productor del programa le pidió a Fredo Vega quien realiza el personaje de “Magda” terminaría en “un programa mañanero” si no buscaba mejores chismes para su segmento. Precisamente en el día de hoy, López, comenzó labores en el programa “La perrera” de Salsoul que se transmite en las mañanas.

“Tú sabes que a los fanáticos siempre les gusta tirar la puya y me envían un audio del programa donde en una parte Danilo le dice a Fredo -el que hace de Magda- en su segmento de chismes, estira el chisme, ponte a hacer chismes buenos, algo así le tiró, porque si no vas a terminar en un programa mañanero”, expresó en el podcast del canal GW5 Network en YouTube.

“Yo digo, diablo, yo no estoy ya en el programa y todavía al sol de hoy siento humillaciones al aire de parte de mis excompañeros que yo los admiro porque son comediantes muy buenos, hacen un trabajo excepcional, Danilo es productor, está en dos programas de televisión, está en campañas publicitarias y yo siempre he dicho que cada ser humano tiene derecho a crecer y tú no debes opacar o ponerle el pie y hacer que la persona no crezca, cada cual tiene su talento”, añadió López.

La animadora también compartió con el elenco del podcast que luego de ser despedida de Spanish Broadcasting System (SBS) su lugar lo tomó Fredo Vega con el personaje de “Magda”.

A mí lo que me dio que pensar, que siempre me voy a quedar con la duda, no pasan ni dos días y ponen a Fredo. No quiero pensar que a mí me sacaron para ponerlo a él, porque yo nunca sentí ningún tipo de competencia porque sigue siendo un hombre, es el que da los chismes y yo la voz femenina”, explicó López.

“Yo no quisiera pensar que realmente fue así, que dijeran que fue por presupuesto y realmente fue otra cosa. Pero no me sorprende tampoco porque en medios de comunicación que eso pasa mucho, es quítate tú pa’ ponerme yo y el que te puede poner el pie lo hace”, añadió.

La semana pasada la también modelo confirmó a Metro Puerto Rico su nuevo rumbo laboral, ya que ahora será en La Perrera de Salsoul.

