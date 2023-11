Ambar realiza video musical navideño con inteligencia artificial

La cantautora boricua Ambar ilumina la temporada navideña con su nuevo lanzamiento musical “No me quites el lechón”. Este merengue navideño promete sumergir a los oyentes en la alegría festiva y las vibraciones positivas de la época navideña.

El video musical fue creado con inteligencia artificial para brindar una experiencia visual con toques de creatividad. El mismo complementa la energía contagiosa de la canción.

“Me inspiré en el tema del lechón pensando en las familias puertorriqueñas y latinas donde todos se reúnen a disfrutar al lechón a la vara, en una forma de unir a la familia, amigos y vecinos. Cuando hablo de dieta, me refiero a la que he hemos estado pasando por restricciones que no nos permitían compartir como de costumbre con nuestros seres amados. No me quites el lechón que la dieta terminó… es una metáfora que tiene el propósito de invitar a disfrutar la vida, los valores familiares, formar el rumbón y agradecer los momentos preciados de la vida¨, compartió Ambar.

Ambar invita a todos a unirse a la celebración y dejarse llevar por la magia de la Navidad con “No me quites el lechón”. El tema está compuesto por la artista y producido musicalmente por Alcover quien también es quien hace el featuring. Desde hoy puedes escuchar la canción en todas las aplicaciones y plataformas digitales.

El Gran Combo de Puerto Rico lanza su disco “De Trulla con El Combo” en vinilo

La orquesta más emblemática y aclamada de la Isla, El Gran Combo de Puerto Rico, celebra esta Navidad con la salida de su disco “De Trulla con El Combo” en una edición especial en vinilo bajo el sello discografico Rimas, lo que se convierte en el mejor regalo para sus fanáticos y amantes de escuchar la música con un sonido más cálido, completo y analógico.

Este álbum, que publicó de manera inédita en noviembre de 2021, recoge cada una de las 10 canciones que lo convirtieron en uno de los favoritos de la orquesta, pero con un sonido diferente, para quienes buscan una experiencia auditiva de alta calidad y la apreciación de un formato físico en un mundo cada vez más digital.

“La música en vinilo se basa en la búsqueda de la nostalgia y El Gran Combo de Puerto Rico tiene mucho para ofrecer y recordar. Este es un regalo para que se pueda disfrutar de la música de una manera diferente, con una mayor experiencia musical y auténtica. Este es un disco, sin duda, de colección”, dijo Rafael Ithier.

El Gran Combo de Puerto Rico cierra este año con la salida de este disco en edición especial, pero también celebrando el éxito rotundo de una gira que los llevó a recorrer múltiples lugares en Europa, Latinoamérica y numerosas ciudades de los Estados Unidos.

El 2023 lo iniciaron con su ya tradicional participación en el Radio City Music Hall de Nueva York, en donde ya sus fanáticos los esperan para celebrar el fin de Semana de San Valentín, seguido por una presentación en el Festival de la Salsa en el Salsódromo, en Veracruz, México, en donde cantaron frente a más de 130,000 personas.

Tras detenerse en Colombia y nuevamente en México, la orquesta se presentó en festivales de salsa en los Estados Unidos, haciendo paradas en ciudades como Chicago, Miami, Los Ángeles, Nueva York y Orlando, así como en Washington D.C. en lo que se cataloga como un histórico evento, al presentarse en el Kennedy Center, uno de los teatros más prestigiosos de la nación.

Su creador y legendario director, Don Rafael Ithier, se les unió en Perú para una presentación en el Teatro Nacional, y luego partieron a Europa para detenerse en destinos como Madrid, Valencia, París, Barcelona, Mallorca, Alicante, Pamplona, Bilbao, Tenerife, Milán y Amsterdam.

“De Trulla con El Combo” estará disponible en amazon.com, barnesandnoble.com, merchbar.com, bestbuy.com, roughtrade.com, ccmusic.com, fye.com y recordstoreday.com