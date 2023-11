Eladio Carrión comparte su emoción tras ganar su primer Latin Grammy

El artista puertorriqueño, Eladio Carrión, ganó su primer premio de los Latin Grammy por el tema “Coco Chanel” que realizó con el cantante Bad Bunny. Esto bajo la categoría “Canción de rap/hip hop- Premios a los compositores”.

Ante su gran emoción realizó un video en vivo en su cuanta de Instagram para agradecer tanto a sus fans como su equipo de trabajo por este logro.

“Estoy sin palabras de verdad, estoy súper contento, mi corazón no cabe ahora mismo, son muchas bendiciones a la vez que están pasando ahora mismo, estoy súper agradecido”, mencionó el artista.

En adición, compartió varias fotos sobre esta premiación y la última es una fotografía con Bad Bunny.

“Hace 9 días me llegaron las 2 bendiciones más grande de mi vida, y ahora Dios me permite vivir otra bendición más.. cumpliendo un sueño que tengo desde que empecé en la música. No quiero escribir un mega párrafo pero si quiero dejar un mensaje bien claro. LA FE Y EL TRABAJO SI MUEVEN MONTAÑAS Y LA MANIFESTAFION ES REAL. Agradecido con Dios y el universo por dejarme vivir estos momentos junto a mi familia🫶🏾Gracias a la academia por reconocer nuestro trabajo @latingrammys y a todas las personas que de alguna manera u otra fueron parte de este logró. Felicidades a todos los nominados por su trabajo. De la calle McLeary PAL mundo”, destacó en su publicación.

Por otro lado, también en el video, comentó que se está preparando para lo que viene musicalmente y personalmente en su vida.

“Sol María sale ya mismo que con el favor de Dios con ese también nos ganamos un gramicito”, compartió.

Eladio Carrión enfatizó que el próximo año se vienen muchos conciertos, canciones y álbums.

El boricua estuvo de gira en el “The Sauce World Tour” y compartió varios videos sobre ello junto con fotos de él cuando era niño.

En la publicación sostuvo que “29 añitos haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que me ha dado Papito Dios. Seguimos trabajando fuerte y disfrutando el proceso junto a ustedes🫡🫶🏾 #saucetour2023 gracias por sus buenos deseos para mi y mi familia en estos días. Ya mismo aparezco por ahí con una fechita”.