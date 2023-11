Adamari López brinda detalles de su nuevo programa de televisión

La actriz y presentadora puertorriqueña Adamari López publicó este viernes un corto video donde brindó detalles del nuevo programa que estará moderando.

“Mi gente linda, por fin puedo contarles en lo que estoy trabajando, es algo innovador y divertido que me estoy disfrutando mucho: ¿QUIÉN CAERÁ? Por Univision y desde Uruguay les mando besos, yo sigo en las grabaciones ¡Los veo pronto!”, escribió la actriz en la publicación.

Aunque la producción no ha revelado todos lo detalles, el programa aparenta seguir el formato de un “show” de juegos.

Hace unos días, la conductora reveló que dejó su casa en Miami, Florida, para instalarse en un hotel en México, para trabajar el nuevo proyecto con Televisa, luego de 10 años de no pertenecer al conglomerado de medios de comunicación.

En un video que publicó en sus redes sociales, Adamari mostró a sus seguidores el cuarto del hotel que será su nuevo hogar durante los próximos meses. En el videoclip, enseña cómo acomoda sus pertenencias.

“Por estos días estoy viviendo en un hotel y quería mostrarles cómo organizo todas mis cosas para sentirme como si estuviera en casa y vivir ordenadamente”, compartió la actriz.

La boricua de 52 años además comentó que extraña su hija Alaïa, quien dejó al cuidado de su padre, Toni Costa, con quien pasará la Navidad.

“Ella está contenta porque sabe que a mamá le encanta su trabajo. Creo que ella se siente orgullosa de saber que su mamá es una persona productiva”, contó López.

Asimismo, precisó a sus 8.8 millones de seguidores en Instagram que continuará con su rutina de ejercicio y, luego, acudirá a las grabaciones.

“Que yo esté en este lugar no quiere decir que voy a dejar de hacer ejercicio, al contrario. Me levanto por las mañanas, voy al gimnasio, después desayuno, me baño y entonces me voy a grabar”, compartió.