Publicación de Kendall Jenner desata rumores de ruptura con Bad Bunny

Bad Bunny y Kendall Jenner son una de las parejas más populares en la industria del entretenimiento.

A pesar de que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su romance, han sido captados compartiendo momentos memorables que van desde conciertos hasta una cita romántica montando a caballo.

Eso sí, el trapero boricua rompió el silencio el pasado mes de septiembre en una entrevista con la revista “Vanity Fair” donde aseguró que no tenía nada que aclararle a los fans, quienes han criticado la relación con la modelo.

“En realidad no me interesa aclarar nada porque no tengo ningún compromiso de aclararle nada a nadie. No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día, me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo”, sentenció el artista en ese momento.

Ahora, luego de nueve meses de relación, la pareja ha desatado rumores de ruptura tras una publicación de Kendall en las redes sociales.

“Lo que está destinado para mi, simplemente me encontrará”, escribió la socialité acompañada de una imagen de una puesta del sol.

Ni el Conejo Malo, ni Jenner se han expresado al respecto. Asimismo, diversos medios de comunicación apunta a que la representante de la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” no ha querido emitir expresiones al respecto.

¿Qué se trae entre manos Bad Bunny?

Los fanáticos boricuas de Bad Bunny se están preguntando cuál será la nueva movida del cantante luego de toparse con varios “billboards” en las calles de Puerto Rico con una imagen donde se besa a él mismo.

En la foto publicitaria, se puede apreciar una doble versión del Conejo Malo dándose un “beak kiss”. El Benito- nombre de pila del artista- del lado izquierdo tiene un gorra colocada hacia atrás y un abrigo, ambos color marrón. Mientras, que el del lado derecho, tiene un corte de cabello rapado y una camisa color blanca.

Las teorías de los usuarios en las redes sociales van desde que se trata de un nuevo video para alguna de las canciones de su más reciente producción discográfica “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, que lanzó en el pasado mes de octubre, hasta revelaciones vinculadas a su vida personal.

Al momento, el intérprete urbano no se ha expresado al respecto.

Tras el estreno del disco, este se ha colocado en las primeras posiciones de los listados de Apple Music y Spotify, en esta última, se convirtió en el más reproducido en 2023 en la plataforma musical.

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana” debutó en un “listening party” que se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot. En el Choliseo, unos 16 mil fanáticos se congregaron para escuchar en primicia el álbum y fueron testigos de múltiples sorpresas que llevó el exponente urbano.

A la escenografía de la producción se sumó un escenario de 360 adornado con bloques de heno formando una pirámide y un 1970 Rolls Royce Shadow, que se ha visto en los últimos vídeos musicales de la estrella.

El disco cuenta con productores estrella como Tainy, MAG y La Paciencia, algunos de los nombres más destacados de la industria musical. Además, con colaboraciones con estrellas del género como Arcángel, De la Guetto, Ñengo Flow, entre otros.