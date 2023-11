Kim Kardashian revela que su hija North West estafa personas

Kim Kardashian causó revuelo en los pasados días tras ser nombrada “Hombre del Año 2023″ por la revista masculina “GQ”, acaparando su portada.

A pesar de que esto fue lo más comentado en las plataformas digitales y en los medios de comunicación, durante la entrevista que le otorgó la también modelo de 43 años al magacín, hizo una revelación que dejó a todos con la boca abierta.

Kim confesó que su hija, North West- producto de su matrimonio con el rapero, Kanye West- estafa personas. Pero fue aún más específica, North solo lo hace con los amigos de ella.

Su primogénita de 10 años tiene un puesto de limonada que coloca los fines de semana en lugar donde residen, la urbanización “Hidden Hills” en Los Ángeles, California.

“Si una persona al azar se detiene, le cobrará sólo $2 dólares. Si ella te conoce, te estafará por completo. Recibo llamadas de mis amigos diciendo que les cobró $20 dólares por una limonada. Ella tomará sus $20 dólares y dirá: ´No tengo cambio´”, contó Kardashian, quien aseguró que su hija está horas atendiendo el puesto.

“Cuando le pregunto ella solo me dice: ´mamá, ellos son ricos, a ellos no les importa´”, agregó.

La expresentadora de televisión además narró que West divide las ganancias con sus amigos y vecinos, quienes le ayudan con las ventas.

“Coge una jarra enorme, la llena, la mete en su carro y baja a la esquina.Tiene una mesa, sillas y ventiladores para mantenerse fresca. Ella hace señas. Ella permanece allí horas y horas. Sus amigos la ayudan, así que comparte el dinero con ellos”, sostuvo.

Asimismo, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” puntualizó que intenta que todos sus hijos, North; Saint; Chicago; y Psalm, vivan “lo más normal posible”, a pesar de la fama que tienen sus padres.

“Trato de que mis hijos sean lo más normales posible y vivan en un vecindario donde puedan ir en bicicleta a las casas de sus primos. Entiendo que no es una vida normal. Pase lo que pase, nunca vamos a tener una vida familiar normal. Como padre, quiero protegerlos tanto como pueda”, aseguró la socialité.

¿Por qué Kim Kardashian fue nombrada “Hombre del Año 2023″?

“GQ” decidió otorgarle el título gracias a su popular marca de ropa interior, “SKIMS”. Recientemente, la empresaria lanzó una línea para hombres que ya alcanzó los $4 millones de dólares. Además, en octubre, se convirtió en la ropa interior oficial de la National Basketball Association (NBA). El patrimonio neto de la compañía está valorado en $1,700 millones de dólares.

Kim no es la única mujer que ha obtenido el puesto. En 2022, la actriz Sidney Sweeney, recibió un premio en el “GQ Men of the Year Awards 2022″ tras su rápido ascenso en la industria del entretenimiento.

Cabe señalar que Jacob Elordi, Travis Scott y Tom Ford también fueron escogidos como “Hombre del Año 2023″.