“Gracias a Dios estoy bien”: Shalimar Rivera pasa enorme susto en accidente de tránsito

La animadora Shalimar Rivera pasó un enorme susto en horas de la noche de hoy, miércoles, al verse involucrada en un accidente de tránsito con un conductor que se fue a la fuga.

Rivera -quien indicó se encuentra en buen estado de salud- acudió a sus redes sociales para enviar un mensaje a los conductores que abandonan las escenas.

“Yo gracias a Dios estoy bien, pero personas como estas son las que dejan la gente tirada en el piso y no los ayudan y lamentablemente en ocasiones por no recibir la ayuda correspondiente, mueren. Personas como esta, le debe caer todo el peso de la ley, no le deben dar oportunidad ninguna. Muchas personas ahora mismo sufren la pérdida de un ser amado por personas como estas”, escribió la animadora.

“Me da tristeza saber qué hay personas, que aún viendo todo lo que está viviendo nuestro país y viendo tantos casos de personas fallecidas por acciones cómo estás, lo sigan repitiendo. Triste por demás”, añadió.

Cientos de seguidores de la animadora se unieron a sus palabras y le enviaron mensajes de apoyo.

“Estos soooon los que matan a un ser humano se va a la huida dan con el o la y viene uno de l@s prestigios@s jueces que no enorgullecen y los dejan en libertad como nos hemos cansado de ver en este año esto es triiiiste”, comentó una seguidora.

Mientras otra persona expresó: “A mi hija le paso lo mismo pero fue en el expreso de San Juan a Caguas y no se pudo saber quien fue”.

Video: Shalimar Rivera pasa enorme susto en accidente de tránsito