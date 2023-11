Cantante Cassie acusa a Sean ‘Diddy’ Combs de años de violación y abuso

Sean “Diddy” Combs fue acusado en una demanda el jueves de someter a la cantante de R&B Cassie a una relación de años que incluyó palizas y violaciones.

Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura, alegó en la demanda presentada contra el productor y magnate de la música en un tribunal federal de Nueva York que Combs la llevó a su “estilo de vida ostentoso, acelerado y impulsado por las drogas” poco después de conocerlo y firmar con su sello cuando ella tenía 19 años y él 37 en 2005.

El abogado Ben Brafman dijo que Combs “niega con vehemencia” las acusaciones.

Ventura, que ahora tiene 37 años, dijo que Combs, que ahora tiene 54, comenzó el patrón de abuso tan pronto como comenzó su relación.

La demanda alega que, “propenso a una ira incontrolable”, la sometió a palizas “salvajes” en las que la golpeó, pateó y pisoteó. Alega que él la acosó con drogas y la obligó a tener relaciones sexuales con otros hombres mientras él se masturbaba y los filmaba.

La demanda dice que mientras intentaba terminar la relación en 2018, Combs la obligó a entrar a su casa de Los Ángeles y la violó.

“Después de años de silencio y oscuridad, finalmente estoy lista para contar mi historia y hablar en mi nombre y en beneficio de otras mujeres que enfrentan violencia y abuso en sus relaciones”, dijo Ventura en un comunicado.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sufrido abusos sexuales a menos que lo denuncien públicamente como lo ha hecho Ventura.

Brafman calificó las acusaciones de “mentiras”.

“Durante los últimos seis meses, el señor Combs ha sido sometido a la persistente exigencia de la señora Ventura de 30 millones de dólares, bajo la amenaza de escribir un libro perjudicial sobre su relación, que fue rechazado inequívocamente como un chantaje flagrante”, dijo en un comunicado. “A pesar de retirar su amenaza inicial, la señora Ventura ha recurrido ahora a presentar una demanda plagada de mentiras infundadas e escandalosas, con el objetivo de manchar la reputación del señor Combs y buscar un día de pago”.

Combs se encuentra entre los productores y ejecutivos de hip-hop más influyentes de las últimas tres décadas.

Él y Ventura comenzaron a salir en 2007 y tuvieron una relación intermitente durante más de una década.