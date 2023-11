VIDEO: “La Burbu” pasa tremendo susto

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” se llevó tremendo susto mientras se encontraba en los pasillos de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) donde se están ubicados los estudios de la emisora La Nueva 94 donde labora para “El Despelote”.

A través de las redes sociales, el comediante “Markito” quien labora para El Circo de La Mega (106.9 FM) compartió un video donde le hace una broma a la animadora cuando esta se dirigía a los estudios luego de conversar con una persona. El comediante asusta a Burgos y esta sale corriendo hacia la cabina de “El Despelote”.

Tanto Markito como “Burbu” han demostrado a través de las redes sociales que han hecho una amistad y se hacen bromas mutuamente mientras están en las pausas comerciales de sus respectivos programas.

Burbu muestra su “antes y después” para motivar a sus seguidoras

Con el fin de motivar a sus seguidoras a tener un estilo de vida más saludable, la animadora Angelique Burgos “La Burbu” el pasado mes publicó una fotografía que muestra el antes y después de su cambio físico.

Luego de publicar en el fin de semana, un video donde aparecía realizado su rutina de ejercicios en las redes sociales, la locutora de El Despelote, mostró una nueva fotografía donde compara su cuerpo antes de retomar una vida más activa.

“En modo de motivación les muestro esto….Algunos no creerán en tu sacrificio o pensarán q todo se resuelve con una cirugía, pues saben que??? … Que si no te esfuerzas con o sin cirugía no lograrás ver tu mejor versión. Tú decides!!!”, escribió “La Burbu” en su Instagram.

La animadora comenzó un cambio en su dieta y reforzó su rutina de ejercicios hace unos meses, algo que compartió con sus seguidores a través de las redes sociales.

Fue en el mes de agosto, que habló sobre la decisión de realizar un cambio en su estilo de vida con la ayuda de un entrenador personal.