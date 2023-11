Jennifer Aniston recuerda a Matthew Perry como una persona “que le encantaba hacer reír a la gente”

La actriz Jennifer Aniston recordó este miércoles a su compañero de la famosa serie de los años 90 “Friends”, Matthew Perry, quien falleció repentinamente el pasado 28 de octubre.

“Oh, vaya, esto me ha herido profundamente... Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Ser capaz de SENTARTE realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y lo amábamos profundamente”, publicó Aniston en su cuenta de Instagram.

“Él era una gran parte de nuestro ADN. Siempre éramos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la ‘risa’ pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso. Nos hizo reír a todos. Y reírse mucho”, recordó la actriz.

“En las últimas dos semanas, he estado leyendo nuestros mensajes de texto. Reír y llorar y luego volver a reír. Los guardaré por siempre jamás. Un día encontré un mensaje de texto que me envió de la nada. Lo dice todo. (Ver la segunda diapositiva…) Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir “¿podrías ESTAR más loco?” Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día...”, añadió.

Matt LeBlanc, actor en la serie “Firends”, también dedicó un emotivo mensaje de despedida a través de las redes sociales.

“Me despido con gran pesar. Los momentos que pasamos juntos se encuentran honestamente entre los momentos favoritos de mi vida. Fue un honor compartir escenario contigo y llamarte mi amigo”, escribió LeBlanc .

“Siempre sonreiré cuando pienso en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor. Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debes”, añadió.

Perry fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos, el pasado 29 de octubre.

Varios medios estadounidenses e internacionales informaron que la policía local lo encontraron ahogado en su jacuzzi. Las autoridades confirmaron que están investigando el deceso de quien personificaba en la serie a “Chandler Bing”.

Según vecinos, Perry realizó sus actividades por la mañana como salir hacer deporte y después regresar a su casa. Posterior a ello, como lo cuenta Page Six, envío a su asistente a hacer un recado y, al volver después de un par de horas, fue ella quien lo encontró sin vida, por lo que llamó a emergencias.

Matthew fue uno de los protagonistas de los más de 200 capítulo de “Firends”. Divertido, irónico y enamoradizo encarnó a su personaje “Chandler Bing”.

Su paso por la producción audiovisual entre 1994 y 2005 fue lo que le dio la fama a Perry con tan solo 24 años, de la mano de sus compañeros Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

Él ya llevaba casi una década en el mundo de la interpretación, pero fue gracias a la serie que alcanzó un nivel de fama que, de hecho, le siguió persiguiendo hasta el fin de sus días.

Perry participó en algunos proyectos menores o en capítulos sueltos de series “The Good Wife”, “Studio 60″ y “Cougar Town”. En cine tampoco se salió en general de la comedia, apareciendo en títulos como” Falsas apariencias”, “17 otra vez”, “Colgado de Sara” y “Tango para tres”.