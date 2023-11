Fallece el cantante urbano Alexio “La Bruja”

El cantante y compositor urbano Víctor Rivera Rosado, conocido musicalmente como Alexio “La Bruja”, falleció tras una larga lucha contra el cáncer de mama desde que fue diagnosticado en 2017.

Precisamente ayer, lunes, el intérprete urbano Arcángel, solicitó a los fanáticos de ambos que acudieran a algún Banco de Sangre en Puerto Rico para donar sangre, plasma y plaquetas ya que “su hermano de otra madre” necesitaba voluntarios para “poder salvarle la vida”.

“El gordo está luchando porque el gordo es un guerrero. El gordo está mal, pero él no se quiere quitar. Yo estoy en Santurce ahora. Yo les doy mi palabra a to´ el mundo que el que me enseñe pruebas de su donación, el que quiera el dinero, se le va a entregar”, aseguró Arcángel en un “live” en Instagram que realizó ayer desde el barrio La Calma en Santurce.

Además, el artista se comprometió en entregarle personalmente $100 dólares al que le mostrara evidencia de que acudió a algún centro de donación.

Anuel AA también reapareció en las redes sociales haciendo un llamado a sus seguidores a colaborar con la causa. “Gente, por favor, necesitamos ayuda”, escribió.

Alexio, antes conocido como “La Bestia”, es el creador de canciones como “Tumba La Casa”, “Tarará” y “Cementerio en el corazón”, éxitos musicales que lanzó en 2015, año en el que alcanzó la fama. Luego de una pausa a causa de la enfermedad, el pasado 27 de enero, lanzó su comeback titulado, “Berserker”.

“Gracias por otro año más de vida. Gracias por dejarme salir de este laberinto sin salida. Gracias por dejarme regresar, déjame subirme a otra tarima y después, entonces, después me puedes matar. A quién quiero engañar. Yo me caía arrodilla´o en un altar. Papa Dios si este no es mi momento, déjame levantar”, es parte del intro del sencillo musical.

“La Bruja” colaboró con grandes estrellas de la música urbana como lo son Arcángel, Anuel AA, Daddy Yankee, Nicky Jam, Zion, De la Ghetto, Ozuna, entre otros.

Reaccionan a la muerte de Alexio “La Bruja”

Pepe Quintana, quien fue el productor musical de Alexio, acudió a las plataformas digitales para despedirse del cantante asegurando que su muerte lo tomó de sorpresa.

“Mi HERMANO no esperábamos esto nos cojio de sorpresa por que aunque sabíamos tu condición tu actitud de GUERRERO camuflajiaba ese dolor que cargabas día a día … como te dije cuando te vi TE AMO BROTHER y cumpliste tu sueño de ser artista . Válgame esta me duele mucho para mi y para los míos eres familia . Siempre recordaré todo lo bueno que vivimos en el camino Cuando nada de esto era real hasta que lo hicimos real . Descansa en paz mi hermano espero volverte a ver algún día pq estas en mi lista de mis seres queridos . No encuentro más palabras mi brother … 😔 DESCANSA EN PAZ 🖤✊🏽⚔️ @alexiolabruja #LosDelCorazonNegro”, publicó en su cuenta de Instagram.

Mientras, el también productor de música y manejador, DJ Luian, se expresó en su cuenta de Instagram donde recordó el difícil comienzo de ambos en la industria musical.

“Hacen 18 Años, mas de la mitad de mi vida te conoci en un estudio “Gemex Music” ambos con un sueño, un sueño que a lo largo del camino LOGRAMOS, me siento tan bien de que vivi eso contigo, vi tu crecimiento tanto musical como el personal, recuerdo tener que picar un “cheeseburger” en 2 para poder pasar la noche frente a un estudio josiando una oportunidad, cosa que hoy dia ya no se vive, aunque hoy quisas muchos lo llamen una despedida, para mi es un hasta luego hermano mio GRACIAS por tanto, GRACIAS por ser ese amigo que pelea por ti, donde quiera que tu no estes, GRACIAS por SIEMPRE incondicionalmente estar conmigo, fuiste ese amigo que estuvo conmigo en un hospital, en un cementerio despidiendo a un familiar, pero tambien ese amigo con el que viaje, bebi, jodi y disfrutamos un sueño juntos TE AMO gordo! ALEXIO LA BESTIA, LA BRU-JA, LA MOLEGRACIAS A TODOS ESOS COLEGAS QUE DE UNA MANERA U OTRA ESTUVIERON PENDIENTES, LLAMARON Y FUERON A VERLO EN VIDA! TAMBIEN A TODOS LOS QUE SACARON DE SU TIEMPO PARA DONAR SANGRE! DESCANSA EN PAZ VICTOR🕊️😞”, expresó Luian.

Mira la última entrevista de Alexio “La Bruja” con El Calce aquí: