Color Caribe presenta cartelera musical con talentos locales e internacionales

La tercera edición del festival de arte urbano, música y cultura en Puerto Rico, Festival Color Caribe 2023, el evento que reúne y convoca en un mismo espacio a reconocidos muralistas locales e internacionales, también brindará una variada oferta artística para el gusto y el disfrute de todas las edades.

El evento se celebrará por dos fines de semana consecutivos, del 17 al 19 y del 24 al 26 de noviembre, en el Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo “El Dorado” en el municipio de Dorado, y la entrada es libre de costo.

“Nos esforzamos mucho en lograr curar y perfeccionar una selección musical que resuene con una audiencia diversa, para todos los gustos y las edades. Color Caribe, más allá de ser una plataforma de entretenimiento, es un compromiso genuino con el desarrollo de nuevos talentos, brindando a artistas emergentes una vitrina global y a los artistas consagrados internacionales un lugar donde puedan reforzar su legado”, destacó el productor ejecutivo del evento, Jonathan Barrios.

Los visitantes podrán disfrutar de una experiencia única en un ambiente urbano con muralistas expresando su talento en murales de 45 pies de altura. Además, habrá presentaciones artísticas en vivo con la participación de sobre 30 talentos locales e internacionales, entre los cuales se destacan, la afamada banda de rock boricua Fiel a la Vega, el artista y rapero PJ sin Suela, la banda venezolana Rawayana, entre otros.

Asimismo, como parte de los esfuerzos comunitarios, Festival Color Caribe en alianza con la Fundación Good Bunny, organización sin fines de lucro del reconocido compositor y cantante de música trap y reggaetón Bad Bunny, le darán participación a los estudiantes sobresalientes del proyecto educativo “Un Verano Contigo” que se destacaron en el área de arte y música. Es así como se presentarán los talentos emergentes Tiaez y Mera Presión.

Para los peques se presentará el espectáculo de los personajes de Atención Atención, además del circo ACirc para el disfrute de todos los niños y niñas. Los asistentes también podrán disfrutar de un mercado de artesanías, artes plásticas y productos locales. De igual forma, una variada oferta gastronómica que le brindará la oportunidad de degustar diferentes comidas preparadas por proveedores locales.

Las presentaciones artísticas del Festival inician el viernes, 17 de noviembre en el horario de 6:00 p.m. a 1:00 a.m. Los sábados 18 y 25 de noviembre el horario será de 3:00 p.m. a 1:00 a.m., y domingos a partir de la 1:00 p.m. a 8:00 p.m. El viernes, 24 de noviembre el evento abrirá sus puertas en el horario de la 3:00 p.m. a 1:00 a.m.

Primer fin de semana

Viernes, 17 de noviembre: Paopao, Chuwi, Tanicha López, Cama de Agua, Pitizion (Colombia) y Musiana (Venezuela).

Sábado, 18 de noviembre: PJ Sin Suela, Clubz (México), Pink Pablo, Corre Forrest, Matt Louis, David B & Messy Deprat y Tiaez.

Domingo, 19 de noviembre: Boris y Los Árboles, Los Beduinos, ACirc (espectáculo para niños), Del Mismo Racimo y Mera Presión.

Segundo fin de semana

Viernes, 24 de noviembre: Fiel A la Vega, Ignacio Peña, La Banda Algarete y DJ Davey.

Sábado, 25 de noviembre: Rawayana, Bebo Dumont, Los Rarxs, Afrodicio, Todos Animales y Los Chinchillos del Caribe.

Domingo, 26 de noviembre: William Cepeda, Show de Personajes Atención Atención, El Batajohn, El Emplegoste y Esotérica Tropical.

Junte de muralistas locales e internacionales

Para esta tercera edición del evento, estarán participando los reconocidos muralistas puertorriqueños Juan Salgado, también reconocido mundialmente como tatuador; Gerardo Cloquell, creador de la imagen gráfica del festival de este año de Color Caribe; Deider G. Díaz, exponente muralista que se ha destacado en múltiples eventos de arte urbano, como lo es Santurce es Ley, y Colectivo Moriviví, una colectiva artística puertorriqueña conformada por mujeres, Raysa Rodríguez García y Chachi González Colón.

A este grupo de artistas se unen los artistas urbanos de reconocimiento internacional Johann “Dovente” Báez de República Dominicana, e Inti Castro de Chile.

Las obras de estos artistas se quedarán de manera permanente en el Parque Agroturístico Ecológico y Recreativo “El Dorado” lo que convertirá este espacio verde en el primer parque de arte y muralismo al aire libre en Puerto Rico.