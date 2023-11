Braulio Castillo sobre controversiales expresiones: “Yo no tengo por qué retractarme”

El actor Braulio Castillo, hijo, reaccionó a la ola de comentarios y opiniones que ha recibido luego de publicar en sus redes sociales unas expresiones sobre una mujer con sobrepeso, a quien observó en una panadería de la zona metropolitana.

“En ese momento las palabras que yo utilicé fue que yo vi a una dama en sobrepeso comerse estos ciertos alimentos. Yo en ese momento no pensé en las repercusiones que iba a tener, tampoco pensé en los ataques que iba a recibir. Yo circunscribí estrictamente a eso... y de hecho respeté su espacio. Yo no vi ni quién era, ni cómo era, ni nada, solamente utilicé la palabra sobrepeso”, dijo Castillo en entrevista con WIAC 740 AM.

Este sostuvo, además, que no se retractará por las declaraciones aunque admite que utilizó una “palabra desafortunada”.

“Esto ha sido una cacería, una flagelo básicamente... pero fíjate, en vez de hacerme sentir atacado, indignado, vulnerable, lo que ha hecho es dar una gran lección de la radiografía del país. Yo me siento en paz. Yo no tengo ningún remordimiento. A lo mejor es una palabra desafortunada [sobrepeso] chévere, pero mi planteamiento está ahí. Yo no tengo por qué retractarme de lo que yo estaba diciendo. Ahora, a lo que voy es el daño que le pueden hacer a personas frágiles”.

Lo que escribió Braulio Castillo en su Facebook:

“Acabo de ver en una panadería a una dama (en sobrepeso) desayunarse: 1 sándwich JQG, 1 bolsita de papitas, 1 pedazo de bizcocho de chocolate, 1 chocolatina y 1 malta. De inmediante me invadió una gran triteza. Por más felu que ella se veía, devorando su “desayuno”, yo no podía evitar el seguir triste” (sic), publicó el actor boricua.