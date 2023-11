Logan Paul quiere convertirse en la nueva cara de la “WWE”

El pasado sábado 4 de noviembre, el youtuber y boxeador profesional, Logan Paul, se convirtió en el “WWE United States Championship” luego de derrotar a Rey Misterio en el evento “Crown Jewel” en Riad, Arabia Saudita. Ahora, aseveró que busca convertirse en el rostro y representante máximo de la empresa de lucha libre americana.

Durante una entrevista con el portal de noticas “The Daily Mail”, Paul expresó su asombro ante la transformación de su vida desde que se unió a la WWE.

“Realmente no sé cómo comprender en qué se ha convertido mi vida. Crecí en una ciudad donde estas cosas no pasaban. Creo en mí mismo, me mato a trabajar, y lo siguiente que sé es que estoy luchando contra Rey Mysterio por el campeonato de los EE.UU. y lo gané”, sostuvo.

“Me siento increíble. Estoy sorprendido y quiero seguir siendo humilde, pero a la mierda, ¡es mucho más divertido ser arrogante! Este cinturón no se va de mi lado. Es uno de los mayores logros de mi vida. Voy a apoderarme de esta industria, hermano. Voy a ser el mejor y tengo que seguir trabajando muy duro”, agregó.

La meta del también empresario es convertirse algún día en el “WWE Undisputed Universal Champion”, campeonato que han logrado grandes figuras como “The Undertaker”, “Chris Jericho” y “Sheamus”.

“Hay algo muy apetecible en la idea de hacerlo lo mejor que pueda en esta industria y sé que lo mejor que puedo hacer es convertirme en la cara de la WWE, es convertirme en el Campeón Universal Indiscutible”, puntualizó Paul.

Trayectoria de Logan Paul

El hermano de Jake Paul es un controvertido personaje que ha experimentado una evolución notable en su carrera.

Comenzó como actor en producciones de Disney, donde se hizo conocido por su participación en la serie “Bizaardvark”.

Sin embargo, su ascenso a la fama se produjo principalmente a través de las redes sociales, donde se convirtió en un influyente de gran popularidad, generando millones de seguidores en plataformas como YouTube, Instagram y Twitter.

Uno de los momentos más infames ocurrió en 2017, cuando publicó un video en YouTube que mostraba un cadáver en el Bosque de Aokigahara en Japón, conocido por ser un lugar donde las personas se quitan su propia vida.

No obstante, a pesar de las polémicas, Logan Paul encontró una nueva pasión en el mundo del boxeo. Después de participar en una pelea de exhibición contra el también influencer KSI en 2018, el evento se convirtió en un fenómeno viral y marcó su comienzo como boxeador.

Actualmente, Paul reside en Dorado, Puerto Rico. Además, el pasado 9 de julio se comprometió con su novia, la modelo danesa, Nina Agdal.