iLe busca cerrar su etapa de ‘Nacarile’ en el Anfiteatro Tito Puente

iLe quisiera que su audiencia se conecte con la naturaleza y se sienta cómoda en su concierto por tal razón el espacio perfecto era el Anfiteatro Tito Puente, explicó de forma relajada en entrevista con El Calce.

La cantautora puertorriqueña buscará cerrar el capítulo de “Nacarile” el 9 de diciembre durante su presentación en Puerto Rico.

“Es un espacio que me gusta mucho, no tan solo porque es al aire libre si no que tiene algo relajado y hay mucha naturaleza ahí como acompañándonos y yo creo que eso también quizás de alguna forma energética nos hace sentir bien”, compartió.

Ileana Cabra Joglar, nombre de pila de iLe, aseveró que siempre visualizó el concierto en un espacio libre, porque mientras trabajaba en el álbum trascendió muchas cosas y sentía que el proyecto necesitaba presentarse en un espacio amplio.

Del mismo modo, la artista ha dado presentaciones con “Nacarile” en otras tarimas y en ese transcurso compartió que el disco cogió otros significados.

“Siempre pasa. Hay una canción de este disco que se llama ‘Paisaje’, por ejemplo, que he visto que mucha gente se la ha dedicado a distintos miembros de su familia. Me gusta que tenga como esa interpretación abierta a dedicársela a quién sea y no necesariamente te lleva a un solo lugar en particular. Uno lo descubre en cómo la gente lo interpreta y cómo conectan con la canción de una manera que uno ni lo imaginaba cuando uno la escribe, y eso definitivamente es especial”, relató.

iLe se mostró a gusto con la experiencia de “Nacarile” y con el fin que tendrá en Puerto Rico.

“Ya voy poco a poco cerrando esta fase de ‘Nacarile’ que ha sido super bella. Con mucho desquite también viniendo de la pandemia y todo este encierro. Así que ya estoy pompia’ para seguir metiéndole”, añadió sonriente.

Sin embargo, no porque iLe este cerrando esta etapa significa que cogerá un descanso, pues adelantó que está trabajando en otro proyecto.

“Estoy en ese proceso. Cada uno tiene su ritmo y su estilo distinto. Definitivamente que con ‘Nacarile’ fue como un super aprendizaje cada disco me ha enseñado, pero ‘Nacarile’ fue como romper con un montón de limitaciones que yo misma me estaba poniendo. De repente, cada vez me siento más en la libertad de explorar con lo que yo quiera. Siempre lo he sentido, pero quizás antes tenía más un plan o algo un poquito más pensado. En este [disco] fue como que no tenía nada pensado y simplemente flui con lo que estaba surgiendo y siento que eso me ayudó un montón a hacer menos juicio de mi misma”, confesó.