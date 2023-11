Fallece Kevin Turen, productor de ‘Euphoria’

Kevin Turen, el productor de la serie de televisión ‘Euphoria’, falleció el pasado domingo a los 44 años, confirmó su padre, Edward Turen.

“Kevin era tan increíblemente especial que este mundo será menos sin él”, expresó Turen al medio estadounidense Deadline.

Por su parte, el director ejecutivo de Penske Media Corporation, Jay Penske, indicó que “la mayor pasión de Kevin eran su familia y sus amigos. Él y su esposa, Evelina, decidieron que sus hijos crecieran con los mejores valores y se aseguraron de que marcaran una diferencia en el mundo (...) Nuestro corazón se rompe por ellos y todos sentimos una profunda sensación de pérdida. Extrañaremos mucho a Kevin, esta ciudad (Los Ángeles) perdió a una de sus estrellas en ascenso más brillantes”.

Algunos trabajos de Kevin Turen fueron los filmes Arbitrage, All is Lost, The unbereable weight of massive talent, The dead girl y An american crime. Uno de sus recientes proyectos fue la serie The Idol.

El deceso del productor tiene lugar a solo cuatro meses de que se diera a conocer el fallecimiento de Angus Cloud, uno de los actores de “Euphoria”.