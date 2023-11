Esto es Guerra: Alejandra Baigorria amenaza con salirse del programa y la trolean por “inmadura”

Los conflictos crecen como la tensión entre los participantes de Esto es Guerra. El nuevo formato prometido por la producción no termina de convencer a los seguidores quienes se expresaron “aburridos” de los famosos de siempre y sus quejas, entre quienes se destacó la empresaria e influencer Alejandra Baigorria.

La rubia tomó la palabra para quejarse de su compañera Onelia Molina, quien se habría burlado de sus errores en la sesión de preguntas y respuestas. “Yo sé que no lo decido, por eso prefiero retirarme del programa. No me siento cómoda compitiendo con la señorita, todos han visto cómo se burlaba con cada pregunta que yo me equivocaba”.

Onelia, enfocada por las cámaras, asentaba con la cabeza y con risa burlona, mientras que Baigorria seguía con la larga lista de reclamos. “Yo no me burlo de ella, que ella no se burle de mí, yo no quiero jugar con la señorita, que le busquen otra competidora, yo la verdad me cansé, me digan lo que me digan no vuelvo a jugar con ella”.

En redes sociales no faltaron las reacciones, la mayoría con burlas a las palabras de Alejandra, quien ya había protagonizado discusiones y hasta jalones de cabello con Onelia.

“Mi mamá me dijo q no jugará más con Onelia, jajaja qué infantil que se vaya de una vez y entre gente nueva que compita”, “Qué estresante Alejandra porque ella es la más picona no le gusta perder en nada, mejor que se vaya a Gamarra a ver sus tienditas y deje de estar como la vieja renegona, amargada, que solo quiere ganar”, opinaron.

“Solo aburre”

El regreso de Johanna San Miguel tras varios días de descanso desilusionó a los seguidores quienes pidieron que Katia Palma se quedara de manera definitiva. La actriz se lució en la animación y destacó por su trato respetuoso a los competidores, todo lo contrario a “La Chata” quien ha protagonizado varias peleas a gritos.

“Voy a exigir a la señora Palma que me devuelva el 80 % de los que le pagó Pro TV por estos días.. no sabía quiénes eran Combatientes o Guerreros, no se llama Ornelia, se llama Onelia, no hiciste bien tu chamba”, comentó, además de acusarla de “robarle la ropa a María Pía Copello”.

Con sus palabras solo sumó más “hate” en las redes sociales. “Tu eres la que ya debería irse. Tu no haces bien tu chamba. No le llegas ni a los talones a Katia Palma, eres una ardida”, “¿En que momento se volvió tan ridícula?”.