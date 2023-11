Este premio es por ser muy bitch: Mon Laferte

La alfombra rosa se extendió este lunes en la sevillana Casa de Pilatos para recibir a las galardonadas con el Leading Ladies of Entertainment 2023. Este año la Academia Latina de la Grabación reconoció a Róndine Alcalá, Mon Laferte, Simone Torres y Ana Villacorta por su papel dentro de la industria musical. Junto a ellas también participaron Kany García, Érika Ender, Roberto López y Manuel Abud. Además de la asistencia de sus protagonistas y referentes de la industria, la ceremonia contí con la presencia de la artista Laura Pausini.

Las Leading Ladies of Entertainment forma parte de un programa creado hace siete años para otorgar reconocimiento a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han hecho aportes importantes e inspirado a la siguiente generación de líderes.

Las homenajeadas de este año han sido:

Róndine Alcalá, fundadora de Rondene PR, una agencia de relaciones públicas de música y entretenimiento

Mon Laferte, cantautora, ganadora de múltiples Latin GRAMMY y nominada al GRAMMY

Simone Torres, productora vocal e ingeniera nominada al GRAMMY

Ana Villacorta López, SVP Marketing y Promoción de Sony Music Entertainment México

Durante la alfombra roja de este acto, enmarcado dentro de los principales de la Semana de Latin Grammy, Róndine Alcalá, fundadora de RondenePR, una agencia de relaciones públicas de música y entretenimiento, ha agradecido a la academia la invitación a este evento en Sevilla, “otro nivel”, al tiempo que ha reconocido que han tenido que “trabajar muy duro para ganarnos el respeto de la gente”

“Cuando yo empecé no había redes sociales, así que el trabajo era un poquito más difícil. Hay más mujeres ahora que antes, y estoy muy orgullosa de ser una de ellas”, subrayó. Alcalá, quien ha añadido que “siente una gran responsabilidad por mi profesión y representar bien a mis colegas, porque esto no pasa casi nunca, reconocer a los publicistas”.

Originaria de Venezuela, Róndine ha contribuido a las carreras de artistas globales como Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Laura Pausini, Los Temerarios, Luis Fonsi, Soraya, Natalia Lafourcade, Pablo Alborán, Jesse & Joy y Camilo, y ha trabajado para clientes corporativos.

Por su parte, la cantautora chilena, ganadora de mutiples Latin Grammy y nominada al Grammy, Mon Laferte apuntó que “agradece” este reconocimierto junto a tres mujeres poderosas”, por las que también dice “sentirse muy feliz”. Al respecto, ha señaló: “estar un poco más tranquila” que las otras homenajeadas hoy porque “estoy un poco más acostumbrada a las cámaras y me da mucha ternura”.

“Me encarta que se reconozca no solo a las mujeres que estamos en las luces, que son quien siempre nos llevamos el reconocimiento público, sino a todas esta mujeres maravillosas”, añadió Laferte.

Otro de los reconocimientos de Leading Ladies ha recaído en Ana Villacorta , SVP Marketing y Promoción de Sony Music Entertainment México, quien a su llegada a la alfombra roja señaló que “es un honor tremendo y muy emocionante” recibir esta distinción, “un homenaje y un reconocimiento no solo para mí sino para todas las mujeres que luchamos y cumplimos nuestros sueños”, para añadir, sobre cómo ha cambiado el papel de la mujer en la industria de la música, que “cada vez hay más mujeres en el medio y se ha cambiado muchísimo para bien”.

“Definitivamente se han ido rompiendo techos de cristal, aunque para mí ha sido bastante fácil, y no me puedo quejar”, precisó Villacorta, quien dice ser “mexiñola” y sentirse muy afortunada porque he tenido la oportunidad de conocer la industria desde dos lugares que aunque parezca que son iguales son muy diferentes pero con muchas raíces”. Además, “he tenido la surte enorme de que me ha tocado este reconocimiento estando aquí en España”.

También fue homenajeada Simone Torres, productora vocal e ingeniera nominada al Grammy, quien a su llegada a la Casa Pilatos ha manifestado su orgullo” por este premio, “uno de los más importantes de mi vida”, y por ‘ser latina”. Es muy importante para todas las mujeres en la industria y para todas las niñas, para ver que pueden hacer todo lo que quieran’, ha subrayado, al tiempo que ha indicado que “solo un 2,1% de ingenieros son mujeres, pero todo va cambiando”.

“Este diverso grupo de mujeres sobresalientes y exitosas ha hecho grandes contribuciones a la música latina”, dijo

Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. “Nos enorgullece celebrarlas con esta y otras iniciativas que buscan impulsar la paridad de género y honrar el destacado papel que juegan las mujeres en la industria del entretenimiento”.

Abud quien también destacó el gran recibimiento que Sevilla ha hecho a estos premios, remarcó que las cuatro homenajeadas son “maravillosas”. “Mon, con su estilo y música a todo lo que da; Ana, una líder, una gran mentora; Simone, una chica con todo el empuje; y Róndine, una feroz representante de los artistas”, concluyóha remarcado.

Leading Ladies a Academia Latina de la Grabación reconoció a Róndine Alcalá, Mon Laferte, Simone Torres y Ana Villacorta por su papel dentro de la industria musical (Publimetro)

Homenajeadas en ediciones anteriores

2022

Kany García

Rocío Guerrero

Rosa Lagarrigue

Janina Rosado

2021

Mayna Nevarez

Mia Nygren

Mónica Vélez

Ivy Queen

2020

Selena Gomez

Angie Martinez

Goyo Martinez

Maria Elena Salinas

2019

Lila Downs

Dayanara Torres

Elsa Yep

Luana Pagani

Maria Elisa Ayerbe

2019 Edición México

Martha Debayle

Tatiana Bilbao

Joy Huerta

Alondra de la Parra

Soumaya Slim Domit

2018

Cynthia Hudson

Delia Orjuela

Pamela Silva Conde

Rebbeca Gomez (Becky G)

2017

Marcella Araica

Rebeca Leon

Gabriela Martinez

Leila Cobo

Erika Ender

Jessica Rodriguez