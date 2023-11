Es oficial: Homero Simpson seguirá estrangulando a Bart

El productor y co-creador de la serie animada “Los Simpsons”, James L. Brooks, confirmó que Homero continuará estrangulando a Bart luego de que en el tercer episodio de la temporada 35 titulado “McMansion & Wife”, emitido el pasado 22 de octubre, el patriarca de la familia reveló que ya no pone en práctica este método de castigo contra su primogénito.

“Seguirá siendo estrangulado, si quieres usar ese horrible término para ello. Seguirá siendo amado por su padre de una manera específica”, aseguró Brooks en entrevista con la revista “People”.

En los pasados días, la revista “Variety” pidió una reacción a los ejecutivos de la serie animada sobre la noticia que se volvió viral, a lo que respondieron que “Homero Simpson no estaba disponible para hacer comentarios ya que estaba ocupado estrangulando a Bart”. Ahora, quedó confirmado.

Durante el capítulo, Homero se presentó ante su nuevo vecino Thayer con un apretón de manos, acto seguido, el nuevo personaje elogió lo fuerte que puede apretar la mano, a lo que él respondió “mira, Marge, estrangular al chico valió la pena. Solo bromeo, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”.

Esto desató una polémica en redes sociales. Algunos fanáticos aseguraban que se trataba de una medida adecuada porque promovía la violencia intrafamiliar, mientras, otros catalogaban de “sensible” a lo que llamaban “las nuevas generaciones”. Y es que en 2018, “Los Simpsons” respondieron al llamado de un sector de la población que denunciaba que el personaje Apu, el hindú propietario de un pequeño supermercado llamado “Kwik-e-Mar”, promovía estereotipos racista sobre los indios. Actualmente, Apu ya no forma parte de la trama.

La última vez que el jefe de la familia ahorcó a su hijo mayor fue durante la temporada 31 en el episodio “The Winter of Our Monetized Content” (2019-2020), donde ambos personajes se vuelven virales luego de grabarse por accidente en una de sus tradicionales peleas.

Esta no es la primera ocasión donde Homero desiste de estrangular a Bart. Durante la temporada 22 en el episodio “Love is a Many Strangled Thing”, el patriarca asiste a un curso para padres donde aprende lo que siente su hijo cuando lo ahorca. Sin embargo, dos temporadas después, vuelve a hacerlo (durante el episodio “Love is a Many-Splintered Thing” de la temporada 24).