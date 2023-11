Taylor Swift confirma su relación con Travis Kelce

Durante su concierto en Buenos Aires, Taylor Swift confirmó de una manera muy dulce su relación con Travis Kelce.

La cantante, dejó más que claro que el jugador de la liga nacional de fútbol americano es su novio después de cambiar la letra de su canción “Karma” para hacer referencia a él y luego salir corriendo del escenario para besarlo en el momento en que terminó su espectáculo.

🚨| Taylor Swift running to kiss Travis Kelce after tonight's show of 'The Eras Tour' in Buenos Aires, Argentina! #BuenosAiresTSTheErasTour





Esto haciendo referencia a Kelce, ya que el mismo juega para el equipo de los Kansas City Chief’s de la NFL.

Durante el fin de semana, Kelce viajó a Argentina para ver a Swift realizar su show Eras Tour en Buenos Aires (lo que hizo desde la sección VIP con su padre, Scott, y la cantante Sabrina Carpenter el sábado), y en un momento durante el concierto los Chiefs El jugador quedó desconcertado cuando la estrella del pop le dedicó un dulce saludo lírico.

Swift cambió la lírica de

‘’Karma is the guy on the screen Coming straight home to me.’’

‘’Karma is the guy on the Chief’s Coming straight home to me.’’

El cambio de letra aparentemente fue una completa sorpresa para Kelce, quien reaccionó sonriendo y tapándose la cara con las manos mientras la multitud vitoreaba con entusiasmo.

📹 | Travis Kelce and Scott Swift's reaction to Taylor changing the lyrics to "Karma is the guy in the Chiefs" #BuenosAiresTheErasTour





Pero el momento más dulce, con diferencia, fue cuando se filmó a Taylor saltando del escenario para besar a Kelce inmediatamente después de terminar su actuación.

En las imágenes obtenidas por una cuenta de un fan, se puede ver a la ganadora del Grammy corriendo hacia el ala cerrada antes de rodearle el cuello con sus brazos y besarlo como si nadie estuviera mirando.

El beso muy público de la pareja se produjo apenas un día después de que Kelce fuera a cenar con Swift y su padre a Elena, un restaurante del Hotel Four Seasons en Buenos Aires. Según una fuente, los dos fueron vistos saliendo del restaurante “tomados de la mano” mientras otros comensales los vitoreaban al salir. Agregaron: “Travis estaba radiante